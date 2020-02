El jutge fa trontollar una de les proves clau del crim de la Guàrdia Urbana

Una de les dificultats del judici pel crim de la Guàrdia Urbana, la mort d'un agent que va aparèixer calcinat al seu cotxe al pantà de Foix, és que no hi ha proves directes del moment en què es va produir l'assassinat del policia, el com i el perquè i qui en va ser el responsable. D'aquí que les acusacions haguessin considerat com un element clau per demostrar l'autoria del crim el testimoni de la madrastra de les filles de l'acusada Rosa Peral. Aquesta dona va explicar que una de les nenes va dir-li que la nit del crim havia vist discutir Peral i la víctima, que van arribar a les mans, que la processada va baixar-lo mig endormiscat per les escales i que després va veure la dona pujar tacada de sang. Aquest dimarts el jutge no ha permès que el jurat escoltés tot el seu relat. Ha recordat que qui va veure l'escena és la nena i que la menor va declinar declarar als jutjats en contra de la seva mare. Després d'un debat amb la fiscalia i l'advocat de l'acusació particular, el jutge ha permès que la testimoni mostrés als membres del jurat els gestos que va veure fer a la nena quan relatava l'escena.

En un moment gairebé de caricatura, la testimoni –que declarava per videoconferència– s'ha posat les mans al coll, com escanyant-se –en referència a la descripció de la baralla que la nena li hauria relatat entre Peral i la víctima i en la qual l'home l'hauria agafat pel coll. Després la testimoni ha representat un robot, amb les espatlles alçades i l'onomatopeia del so "cloc-cloc" en referència a l'escena en què l'acusada baixava la víctima mig adormida o sedada per les escales de la casa. Finalment s'ha passat les mans per la cara, que és el gest que la nena hauria fet per explicar que la seva mare va pujar les escales al cap d'una estona netejant-se perquè anava plena de sang. El jutge no ha permès que la dona acompanyés la mímica amb el relat de la menor, perquè considera que es tracta de la interpretació que en va fer la dona. L'advocat de l'acusació particular, Juan Carlos Zayas, ha assegurat que la pràctica de la prova en aquestes circumstàncies ha "vulnerat" els seus drets.

El testimoni de la dona ha sigut el sisè del dia. Aquest dimarts també han declarat tres ciclistes que van trobar el cotxe calcinat al pantà de Foix, el pare de Peral i el seu exmarit. La declaració d'aquests dos últims testimonis ha començat a evidenciar al judici el triangle amorós i d'enganys i traïcions entre Peral, l'altre agent acusat i examant de la dona, Albert López, i la víctima. El pare de Peral, però, ha intentat fugir de les relacions sentimentals de la seva filla i s'ha dedicat a protegir-la durant tot l'interrogatori, fins al punt de caure en contradiccions. La principal ha sigut quan ha intentat justificar per què l'endemà de la nit en què els investigadors situen el crim Francisco Peral va dir als agents que havia vist la víctima viva. "Va ser un error", ha assegurat l'home. Al sumari del cas, però, un agent dels Mossos d'Esquadra va assegurar que el pare de Peral els havia confessat que havia mentit perquè la seva filla l'hi havia demanat. Aquest policia també està citat com a testimoni.

La declaració de l'exmarit de Peral, que també s'ha fet per videoconferència, no ha aportat detalls sobre l'autoria del crim. L'home ha explicat les infidelitats, mentides i enfrontaments que haurien existit entre Peral, la víctima i ell mateix (deixant al marge López), tot i que ha defensat que quan va parlar amb Peral després que trobessin el cos de Pedro Rodríguez calcinat al pantà de Foix la dona estava "molt afectada".