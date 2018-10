Un jutge es mofa d'una víctima de violència masclista i l'anomena "filla de puta"

Una dona víctima de violència masclista ha denunciat el jutge de Madrid que instrueix el seu cas després de comprovar, en un vídeo gravat a la sala de vista, que es va burlar d'ella fins al punt d'anomenar-la "filla de puta". La dona, la model María Sanjuan, que tenia una valoració policial de risc extrem en les seves denúncies, ha presentat al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) una queixa contra el magistrat, el jutge de violència sobre la dona número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, per falta d'imparcialitat, animadversió i possible delicte de prevaricació, segons informa la Cadena SER, que ha fet públiques les imatges.

El magistrat instrueix els procediments civils i penals derivats del divorci i de les dues denúncies presentades per maltractaments psicològics per amenaces i coaccions contra l'exmarit de la dona, l'empresari Josué Reyzábal.

María Sanjuan ha decidit presentar aquesta queixa al CGPJ després de veure el vídeo oficial gravat pel jutjat a la sala de vistes, on el jutge es refereix a ella com a "mala bèstia" ("bicho", en castellà) i "filla de puta". També s'ha comprovat que fa altres comentaris com: "Veuràs el disgust que s'emportarà la María Sanjuan quan vegi que ha de donar-li els fills al pare, a la nit sortirà al 'Sálvame' posant-me com un drap brut".

Es tracta d'una conversa que es produeix un cop s'acaba la vista de la demanda de divorci per decidir les mesures sobre la custòdia dels dos fills, dos nadons de 21 i 10 mesos.

El vídeo, difós per la Cadena SER, segueix gravant perquè algú s'oblida d'aturar el programa de gravació i en la conversa hi participen també la fiscal i la lletrada de l'administració de justícia.

Tots tres parlen del cas entre rialles, sembren dubtes sobre la causa per la qual María Sanjuan no va poder assistir a la vista i qüestionen que hagués de ser ingressada la nit anterior a urgències a l'Hospital la Princesa de Madrid per un fort atac de pànic després de saber que li acabaven de retirar l'ordre de protecció.

Diuen que "tot està preparat" per "ella" i el jutge conclou amb un "sí, que filla de puta". La denunciant els ha recusat per "falta d'imparcialitat" i "enemistat manifesta", i la fiscal i la lletrada de l'administració de justícia ho han acceptat i han deixat el cas, mentre que el jutge ha presentat un escrit i serà l'Audiència Provincial de Madrid la que decidirà si l'aparta o no del cas.

El jutge Francisco Martínez Derqui ha assenyalat a la SER: "L'únic que puc dir és que és una conversa privada que s'ha gravat indegudament, una conversa fora de la meva actuació jurisdiccional, que es produeix en un espai tancat i de la qual s'està fent un ús indegut".

El CGPJ investigarà el cas

El Promotor de l'Acció Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest matí, després que la Ser publiqués els àudios, incoar una diligència informativa contra el jutge arran de la queixa de la víctima de violència masclista. Com és habitual després des la incoació de diligències informatives, el Promotor transmetrà al magistrat la queixa i li sol·licitarà que remeti un informe d'al·legacions, segons ha informat el CGPJ.