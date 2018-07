Un barceloní confessa haver violat un nen de 9 anys a Alemanya

Un barceloní de 33 anys ha confessat davant un tribunal alemany haver violat en almenys 15 ocasions un nen de nou anys a Alemanya, després d'haver pagat a la mare del menor més de 10.000 euros. L'acusat està sent jutjat a l'Audiència Provincial de Friburg, al sud-oest del país, i ha admès haver comès "greus delictes" al nen per satisfer les seves fantasies sexuals i el seu "interès sexual pels nens" i la violència. Segons han informat mitjans locals, el processat té antecedents penals a Espanya per possessió de material pederasta i ha demanat sotmetre's a "teràpia".

El cas va sortir a la llum quan al gener la policia va detenir la mare del menor abusat i el seu company, tots dos amb nacionalitat alemanya, i vuit persones més que estarien involucrades en el mercadeig. El barceloní va ser arrestat a Espanya a l'octubre per ser extradit a Alemanya al desembre, on ha estat en presó preventiva des de llavors.

La premsa alemanya ha explicat que en la vista oral el barceloní ha explicat que en contactar amb la mare es va traslladar en diverses ocasions fins a la localitat pròxima a Friburg on vivien per mantenir sexe amb el petit. En total ha assegurat haver-se gastat entre 20.000 i 30.000 euros, entre viatges en avió, lloguer de cases i cotxes i el pagament de 10.000 euros a la mare. Els plans dels acusats passaven, però, perquè el barceloní comprés una casa a la mare a canvi de tenir accés il·limitat al menor.

L'home, que es feia dir 'oncle Luc', no va tenir cap mirament amb la integritat física ni moral del nen, a qui li va fer tot el que va voler durant els mesos que va durar l'acord que tenia amb la mare. La fiscalia el processa per abús de menors, tracte de persones per la seva explotació sexual i prostitució forçada en grau greu, així com per possessió i difusió de pornografia infantil, informa l'agència Efe.

Segons l'Oficina d'Investigació Criminal de Baden-Württemberg, es tracta del "cas més greu d'abusos sexuals que han abordat els investigadors fins a la data" en aquest estat federal. En el procés principal es jutja des del mes de juny la mare, de 48 anys, i el seu company, de 39, per haver ofert a través d'internet el fill d'ella entre els anys 2015 i 2017 i haver cobrat perquè diversos homes abusessin, maltractessin, ferissin, humiliessin, insultessin i gravessin en vídeo al menor.

Quatre homes ja han sigut condemnats per abusos sexuals al menor a penes d'entre vuit i deu anys de presó. Es preveu que la vista oral acabi a mitjans de la setmana vinent i que la sentència es faci pública d'aquí unes setmanes.