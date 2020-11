Els jutges veuen aplicable el decret català per aturar desnonaments en alguns supòsits

A principis d'aquest mes el Govern va aprovar un decret per aturar els desnonaments quan la propietat són grans tenidors –amb més de 15 immobles–, però l'executiu ja va admetre que no tenia totes les competències per fer-ho. Ara han sigut els jutges de Barcelona els que han constatat el mateix tot i que veuen aplicable el decret català en alguns supòsits. En un acord no vinculant, que es pot consultar a la web del Col·legi de l'Advocacia de Catalunya (ICAB), els jutjats de primera instància tenen "molts seriosos dubtes" de si la norma és constitucional. De fet, diuen que el decret està limitat a les competències de la Generalitat i s'ha d'interpretar "de manera restrictiva".

Així, els jutges consideren que la interrupció o suspensió dels desnonaments que es planteja "només es produirà" en dos casos: per la proposta de lloguer social o per l'afectació de llars vulnerables sense alternativa d'habitatge. Sobre el primer supòsit, l'acord recull que el jutjat ha de verificar si s'ha fet l'oferta de lloguer social "sense que s'hagi d'estendre a analitzar si s'ha de formular o no la proposta". "El jutjat tampoc s'estendrà en si l'oferta de lloguer social que s'ha formulat s'ajusta o no als requisits previstos", afegeixen. Tampoc entren a valorar si la propietat, en la seva conducta, pot haver comès una infracció administrativa greu o una sanció. Per als jutges, "si s'aprecien indicis de possible incompliment es podria notificar a les administracions competents".

Pel que fa al segon supòsit, sobre l'afectació de llars vulnerables sense alternativa, l'acord explica que el jutjat analitzarà si la propietat compleix el perfil de grans tenidors, segons la documentació que consti i que es presenti. El que també determinarà la situació de vulnerabilitat seran els informes dels serveis socials.

"Mostra el parer majoritari"

Tot i la limitació que veuen en el decret i la possible qüestió d'inconstitucionalitat, en aquest ocasió els jutges no l'han tombat com van fer a principis d'any, quan van decidir que ordenarien igualment els desnonaments encara que els bancs i els fons voltors no oferissin lloguer social. L'acord, però, no és vinculant, malgrat que "mostra el parer majoritari" dels jutges de primera instància de Barcelona, segons l'escrit que signa el magistrat Roberto García Ceniceros, delegat per la jutge degana en l'àmbit civil. El text s'ha fet per "introduir més seguretat jurídica" en l'aplicació del decret.