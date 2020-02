Els jutges ordenaran desnonaments encara que els bancs i els fons no ofereixin lloguer social

Fa només dos mesos que el Govern va aprovar un nou decret llei per millorar l'accés a l'habitatge, però els jutges ja han acordat que el canvi més important que volia impulsar aquesta norma no tindrà cap efecte i quedarà en paper mullat. És el punt que pretenia evitar els desallotjaments en situacions de falta d'habitatge obligant els bancs i els fons d'inversió a oferir un lloguer social a les famílies vulnerables abans de desnonar-les. Tot i això, la resposta dels jutges de Barcelona és que el decret no repercuteix en el procés judicial. Per tant, els tribunals continuaran ordenant desnonaments encara que els bancs i els fons no ofereixin lloguer social.

El posicionament s'ha fet públic aquest matí després que els jutges fessin una reunió fa una setmana per acordar quin havia de ser el seu criteri a l'hora d'aplicar el decret d'habitatge. La trobada va arribar quan s'havia produït una controvèrsia amb el cas del conegut com a bloc Llavors, al barri del Poble-sec de Barcelona: amb el nou decret el jutjat va aturar el desnonament de l'edifici ocupat, propietat d'un fons inversor, però més tard va fer-se enrere i va reactivar el desallotjament perquè valorava que la norma no tenia validesa "processal", sinó només "administrativa".

Per això, els jutjats civils de l'Audiència de Barcelona es van reunir i ara han anunciat el criteri que van decidir per unanimitat. D'entrada, els jutges han acordat que "no pot ser considerat un requisit" que la propietat hagi d'oferir un lloguer social perquè el procés judicial d'un desnonament tiri endavant. Segons els tribunals, "la conseqüència jurídica" de no oferir un lloguer social, abans que s'executi el desallotjament, és que l'administració competent imposi les sancions administratives que ja preveu la llei estatal del dret a l'habitatge. A la pràctica, doncs, els jutges diuen que el decret del Govern no afecta en res els desnonaments.

Criteri estès a Catalunya

En el seu acord, els tribunals tampoc veuen cap repercussió del nou decret d'habitatge en la prioritat temporal; per tant, que prevalgui més. El criteri de Barcelona no quedarà només a la demarcació, perquè els jutges han anunciat que també en faran difusió al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als presidents de l'Audiència de Girona, la de Tarragona i la de Lleida, a la Fiscalia Superior de Catalunya, al Consell de l'Advocacia i al Col·legi de Procuradors.

De fet, no és el primer cop de porta que rep el decret d'habitatge del Govern. El Consell de Garanties Estatutàries, un organisme de la mateixa Generalitat, ja va considerar "inconstitucional" alguns punts del decret llei que el Parlament havia validat anteriorment. Tot i això, aleshores el Govern va assegurar que el dictamen del Consell de Garanties, que no és vinculant, no tindria impacte en el decret i que no es faria cap pas enrere.

La falta d'aplicació del nou decret d'habitatge ja havia provocat un front polític i social per exigir als jutges que el posessin en pràctica. JxCat, ERC, els comuns, la CUP, l'Ajuntament de Barcelona i plataformes veïnals van recordar des del Parlament que la norma està en vigor. Però llavors encara no es coneixia el criteri dels jutjats, que han deixat molt clar quina és la seva posició i que el decret no tindrà l'efecte esperat contra els desnonaments.