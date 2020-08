Un jutjat deixa marxar d'Espanya els dos turistes detinguts per drogar i abusar de dues noies a Barcelona

Els dos turistes italians de 23 anys detinguts dijous per haver drogat i abusat sexualment de dues noies en un pis de l'Eixample de Barcelona poden tornar a casa seva. El jutge que els ha interrogat els ha deixat en llibertat amb càrrecs, tot i que ha dictat una ordre d'allunyament i de comunicació amb les dues víctimes i els ha prohibit sortir de l'espai Schengen, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Als homes els investiguen per un delicte d'abús sexual i hauran d'estar a disposició del jutjat d'instrucció 24 de Barcelona que porta el cas sempre que se'ls requereixi.

Les dues víctimes van conèixer els investigats el 16 d'agost en un local de Sant Adrià de Besòs. L'endemà es van despertar a casa seva atordides i sense recordar gaire bé què havia passat la nit anterior. Després de parlar-ne, es van adonar que només podien recordar un moment en què estaven totalment nues en un altre pis en companyia dels dos homes que hi volien mantenir relacions sexuals aprofitant-se del seu estat d'indefensió i desconcert, segons consta en la denúncia que investiguen els Mossos d'Esquadra. L'estat de confusió les va portar a anar a un centre hospitalari de Barcelona on els van fer proves que van revelar que les dues havien consumit de manera involuntària algun fàrmac que contenia benzodiazepines. Aquests medicaments actuen principalment sobre el sistema nerviós i provoquen efectes sedants, amnèsics o relaxants. Normalment es prescriuen per tractar l’insomni o l’ansietat.

Segons han explicat els Mossos, cap de les dues noies recordava com havien marxat del pis i com havien arribat a casa. Més tard, van saber que havia sigut a través d'un servei de taxis que havien contractat amb una aplicació mòbil. Les gestions d’investigació van conduir els agents a identificar els presumptes agressors sexuals a través dels seus comptes a les xarxes socials. A més, també van poder ubicar el domicili on s’haurien produït els fets, situat al districte de l’Eixample de Barcelona. El 20 d’agost van arrestar els dos homes, que ja estaven a punt de tornar al seu país, un desplaçament que ara el jutge els permet fer, sempre que es mantinguin a disposició dels requeriments del jutjat i no surtin fora de l'espai Schengen.

El jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, que portarà el cas, està pendent de rebre diversos informes forenses més sobre les víctimes i els fets, i basant-s'hi podria decidir practicar noves proves. Mentrestant, el jutjat de guàrdia que va interrogar els detinguts va dictar una ordre d'allunyament i comunicació dels homes respecte de les dues denunciants.