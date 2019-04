Un jutjat investiga Vandellòs II per funcionar 17 dies amb una fuita

El jutjat d'instrucció número 2 de Reus ha obert diligències penals contra la central nuclear Vandellòs II, segons ha informat l'entitat Sociedad Humana i han confirmat fonts judicials. Fa un any, l'organització ecologista va presentar una denúncia a la fiscalia contra els responsables de la planta atòmica per funcionar durant 17 dies amb una fuita a la barrera de pressió, "la part que controla la temperatura estable del nucli", han explicat. La fiscalia va fer una prova pericial i l'entitat ha apuntat que s'haurien trobat indicis de delicte. A part de la declaració d'un pèrit nuclear, el jutjat ha encarregat noves proves per aclarir els fets i valorar si s'ha de fer un judici.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han exposat que, de moment, no hi ha cap investigat. Segons els denunciants, la central es va aturar el 2 de març del 2018 per localitzar un degoteig d'aigua del circuit de refrigeració i descartar una possible fuita a la barrera de pressió, però els problemes haurien començat el 13 de febrer del mateix any. L'organització ha afegit que durant 17 dies la planta va estar operant sense complir amb les especificacions tècniques de funcionament, que en cas d'incidents així obliguen a aturar-la de manera immediata.

En la denúncia van adduir que l'envelliment dels elements de la central posa en perill la seguretat de les instal·lacions i van acusar els responsables de la nuclear d'"irregularitats" en la seva gestió, a més d'oferir informació esbiaixada i parcial sobre els incidents. L'entitat ha assegurat que algunes de les últimes aturades no programades de Vandellòs II han sigut per fuites en les barreres de pressió i ha plantejat que hi podria haver un possible problema estructural.

Sobrepassar els anys de vida útil

La central nuclear Vandellòs II, situada a Vandellòs i l'Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), es va posar en marxa l'agost del 1987 i la llicència vigent caduca el 26 de juliol del 2020. El recent acord de les companyies operadores, Endesa i Iberdrola, per demanar la renovació per un termini de 10 anys, fins al juliol de 2030, implica que la central sobrepassaria els 40 anys de vida útil. Greenpeace i Ecologistes en Acció han recordat que els problemes derivats del pas dels anys en les nuclears són molts, entre ells l'envelliment físic dels sistemes, de les estructures i dels components que van en paral·lel a l'envelliment tecnològic i conceptual.

Precisament, dimecres a la matinada Vandellòs II va patir una aturada no programada durant el procés de reconnexió a la xarxa que va començar dimarts a la tarda. La planta està aturada des del 4 d'abril després que es localitzés un degoteig en el drenatge d'un generador. Segons el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), la causa de l'aturada ha sigut una maniobra errònia dels operadors.