Un jutjat anul·la el protocol per aplicar la llei de pobresa energètica

La magistrada del jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona ha anul·lat el protocol dedicat a l'aplicació de la llei 24/2015 contra la pobresa energètica. Així, ha donat la raó al recurs que va presentar Endesa, que va al·legar que l'Agència Catalana de Consum (ACC) no era un organisme competent per aprovar aquest protocol. La jutgessa ha considerat que la competència per aprovar el document requeia en la Generalitat i per això ha resolt que el protocol per aplicar la llei de pobresa energètica és nul. El desembre de l'any passat, el mateix tribunal ja va suspendre cautelarment aquest document, que era l'eina que feien servir les administracions per exigir a les subministradores d'energia que no tallessin l'electricitat a les persones que no la poden pagar.

Per tombar definitivament el protocol, la magistrada ha argumentat que el document "estableix a les empreses l'obligació de continuar prestant el servei mentre els serveis socials no emeten l'informe que acrediti que la persona es troba o no en una situació de risc d'exclusió residencial". Per aquest motiu, la jutgessa ha destacat que el contingut del protocol "és el propi d'una disposició general" i ha afegit que "no s'ajusta" a la llei 24/2015 contra la pobresa energètica.