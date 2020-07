Un jutjat anul·la el requisit de tenir una alçada mínima per entrar a la Guàrdia Urbana de Barcelona

El jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona ha dictat una sentència en la qual deixa sense efecte el requisit de tenir una alçada mínima per accedir al cos de la Guàrdia Urbana de la ciutat (1,60 metres per a les dones i 1,70 per als homes), en considerar que implica una vulneració dels drets d'igualtat i d'accés a la funció pública recollits a la Constitució.

Segons ha informat aquest dimarts el Col·lectiu Ronda en un comunicat recollit per l'agència Efe, la magistrada desestima els arguments de l'equip jurídic de l'Ajuntament de Barcelona contra la impugnació d'aquestes bases realitzades per un dels opositors que, després de superar les proves físiques, va ser descartat del procés selectiu en no arribar al mínim d'alçada fixat.

La sentència nega que aquest requisit d'alçada mínima "estigui justificat en la naturalesa de les funcions policials" i entén que les condicions que garanteixen la seguretat en les intervencions són les físiques, que són examinades en les proves. A més, la magistrada raona que la "condició discriminatòria" del requisit d'alçada queda constatada en el fet que en el cas de les dones aquesta és menor que la requerida per als homes, quan "no es posa en dubte que puguin tenir el mateix poder de dissuasió".

El jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona anul·la, amb tot, el punt referent a l'exigència d'una alçada mínima incorporada a les bases de la convocatòria que es van aprovar a l'Ajuntament de la ciutat el 15 de març del 2018, en el procés de selecció per oposició lliure de 150 places per a agent de la Guàrdia Urbana.