Uns 3,5 km de residus bloquen la claveguera de València

El pressupost que València destina anualment al manteniment de tota la xarxa de clavegueram és de 10 milions d’euros. I aquesta és també la xifra que s’haurà invertit en els últims dos anys només per retirar 5.000 tones de tovalloletes higièniques i eliminar la part principal d’un embús de 3,5 quilòmetres al clavegueram. No obstant, quan en les properes setmanes el consistori doni per acabat el pla especial posat en marxa per resoldre l’emergència, només haurà netejat 1,5 dels 3,5 quilòmetres que té l’embús.

L’obstrucció de la xarxa és, de llarg, la més gran que hi ha hagut a Europa, segons reconeix Jesús Ceniceros, l’enginyer municipal encarregat de coordinar l’actuació, que cita com a principal precedent el que es va produir a Londres el 2017, quan “se’n van retirar 130 tones i es va eliminar un embús de 100 metres de longitud”.

Darrere del gegantí tap descobert a la xarxa de clavegueram de València hi ha l’ús de tovalloletes, compreses i bastonets que els ciutadans han acabat llançant al vàter i també, segons Ceniceros, la geografia de la ciutat de València -“totalment plana”- i l’absència de pluges. Aquests dos factors dificulten que els residus existents a la xarxa del clavegueram siguin arrossegats.

Les tovalloletes i la resta de residus urbans llançats al vàter no només provoquen un problema d’obstrucció de la xarxa del clavegueram. En condicions normals, amb les pluges torrencials de la tardor i la primavera, l’aigua arrossega aquests residus amb un cabal tan elevat que les depuradores no poden assumir-lo i, en lloc de ser reutilitzada, l’aigua i les deixalles que l’acompanyen és abocada al mar sense haver sigut filtrada abans.

Per evitar aquests episodis, la Unió Europea prepara una llei que prohibeixi que les aigües pluvials siguin tirades al mar sense haver estat depurades. Així ho destaca Ceniceros, que subratlla que a finals d’any tots els ajuntaments hauran de presentar un projecte sobre les obres que tenen previstes per impedir aquests abocaments.

En el cas de l’Ajuntament de València, el consistori ja treballa en un pla per construir fins a 12 nous “dipòsits de tempesta” -actualment només en té dos- on emmagatzemar l’aigua de pluja que no puguin assumir les depuradores perquè després sigui tractada.

La realització de l’obra s’inclou en la posada en marxa d’un pla global que dependrà en certa mesura del Banc Europeu d’Inversions, a qui l’Ajuntament de València ha sol·licitat que financi el 50% dels 162 milions d’euros que el consistori necessita per reparar i ampliar la xarxa de clavegueram. A l’espera de la resposta de la UE, el secretari de la Unió de Consumidors de València, Vicente Inglada, ha reclamat l’increment “urgent” de campanyes informatives i un etiquetatge més “clarificador” dels fabricants “per evitar-ne el mal ús”.

Les tovalloletes han esquivat el veto europeu

La directiva europea de plàstics d’un sol ús prohibirà a partir del 2021 els bastonets de les orelles, les canyes per beure i una llista de fins a 10 objectes que contaminen el medi ambient massivament. Les tovalloletes humides, tot i ser problemàtiques -pel seu consum tan estès i la lentitud amb què es degraden- han esquivat el veto. Això sí, la directiva les situa al grup de productes en què s’exigirà al fabricant que assumeixi una major part del cost que genera la gestió del residu del producte que posa al mercat.