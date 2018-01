Sense tren entre l'Ametlla de Mar i Mont-roig del Camp per les ventades

Les línies R16 i RT2 de Rodalies han quedat afectades per les fortes ventades. La circulació ha estat interrompuda entre l'Ametlla de Mar i Mont-Roig del Camp. La companyia ferroviària ja ha posat a disposició dels usuaris un servei alternatiu entre l'Ametlla i Cambrils.

Circulació interrompuda entre l'Ametlla de Mar i Mont-roig del Camp. Servei alternatiu per carretera en aquest tram per condicions climatològiques adverses (forts vents).

Renfe ja ha avisat que hi pot haver retards en les altres línies per les condicions climatològiques.

A Barcelona han caigut branques i troncs en diversos punts com ara sota el pont de Vallcarca, i Protecció Civil, que ha activat el pla Ventcat, aconsella no situar-se sota els arbres.

NO us situeu sota arbres amb aquest vent tant fort. Poden caure branques i troncs com aquest caigut sota el Pont de #Vallcarca a #Barcelona

Alerta #VENTCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/b6hwU74eun