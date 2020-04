Ja són vuit els centres de recerca autoritzats a fer PCR però encara no funcionen a ple rendiment

L'augment de les proves que es fan des de fa dues setmanes en geriàtrics, centres d'atenció primària, presons i, també, entre professionals sanitaris ha començat a tensionar la vintena de laboratoris acreditats per la Generalitat per a la detecció del covid-19. No només analitzen les mostres dels potencials malalts que arriben als centres sanitaris als quals pertanyen, sinó que també han de donar resposta a aquesta nova demanda. La mateixa consellera de Salut, Alba Vergés, reconeixia recentment que la "intensificació de proves" podria causar problemes en els temps de resposta però que des del Govern es treballa per "fer més i més proves". Fins ara s'han pogut fer 240.000 PCR. Una de les mesures de la Generalitat per multiplicar aquesta xifra és l'autorització de fins a vuit laboratoris de recerca.

Els tres centres de recerca catalans, el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), ultimen els preparatius per poder donar sortida a les proves de potencials afectats de covid-19. Assagen amb mostres reals, però encara no col·laboren realment en l'anàlisi.

Si bé estan a un sol pas de començar a rebre instruccions des de Salut Pública per alliberar la vintena de laboratoris acreditats per la Generalitat de la creixent demanda, el funcionament a ple rendiment encara no arriba, cinc setmanes després que el Govern anunciés la seva incorporació en la identificació de positius de covid-19 amb PCR. És el que es coneix com a programa Orfeu i al desplegament del qual s'han destinat 2,5 milions d'euros.

Aquest dimarts la portaveu i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha anunciat un acord de govern per ampliar aquesta xarxa de suport tecnològic mitjançant els termocicladors dels laboratoris de quatre universitats catalanes (UPF, URV, UAB i UB) i els del centre tecnològic Eurecat. És a dir, que s'ha donat llum verda a una segona fase del programa Orfeu tot i no haver-se assolit completament la primera.

L'objectiu no és cap altre, ha dit, que fer un cribatge massiu de la població per controlar la incidència del virus i garantir un desconfinament gradual i segur. Si la previsió inicial del Govern era de 170.000 PCR en sis setmanes gràcies als tres centres de recerca catalans, ara amb les cinc institucions noves les expectatives de l'administració quasi es dupliquen: Budó ha assegurat que es podrà arribar fins a les 309.000 validacions PCR, considerat per ara l'únic mètode fiable de detecció tot i que amb marge d'error.

Entre 2.000 i 6.000 proves diàries més

Sobre l'anunci a bombo i platerets d'aquesta col·laboració directa entre la clínica i la recerca hi plana un dubte: ¿quan entraran veritablement els laboratoris d'aquests vuit centres per assistir els serveis de microbiologia dels hospitals? Les quatre universitats i l'Eurecat comencen ara els preparatius, si bé van ser sondejats pel Govern des de l'inici de la pandèmia per conèixer la seva capacitat. D'altra banda, els tres grans centres de recerca catalans ja pràcticament ho tenen tot enllestit per rebre mostres de Salut Pública de manera sistemàtica. Malgrat que la incorporació està sent més lenta del que s'esperava, tant els hospitals com les institucions defensen que s'està fent "bé" i que aviat es podrà desplegar completament el pla amb totes les garanties.

Budó ha admès que ja s'han desplegat els test de prova per "validar tot el procediment" i que, en els pròxims dies, els centres de recerca començaran l'escalada fins a desenvolupar la primera fase a ple rendiment. "Aquestes setmanes ja hem establert tota la plataforma, adaptant espais i posant en marxa els robots, i ara ja estem analitzant mostres de pacients per assajar. Amb tot, encara no ens arriben de manera sistemàtica", corrobora el director de l'IRB, Francesc Posas.

L'IRB, l'IBEC i el CRG fa un mes que es preparen i, segons fonts coneixedores, estan a pocs dies d'activar-se completament. Per exemple, l'IRB col·laborarà amb l'Hospital Clínic, l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital de Sant Pau, amb qui compartirà tots els resultats perquè siguin validats pels microbiòlegs clínics. "Seguim en fase d'implementació de la tecnologia però aviat podrem col·laborar", explica el cap del servei de microbiologia del Clínic, Jordi Vila, que matisa que la persona que finalment ha de validar els resultats ha de ser "algú acreditat". "Encara estem debatent si aquesta persona ha d'anar a càrrec dels hospitals i que els centres de recerca facin la part tecnològica i comparteixin digitalment les dades amplificades amb nosaltres", apunta. Vila defensa que "per llei" és el microbiòleg clínic qui té aquesta capacitat.

Actualment els grans hospitals com el Clínic fan entre 800 i un miler de determinacions al dia, de manera que a la setmana només els dos serveis de microbiologia cobreixen fins a 7.000 proves. Semblen moltes, però si els resultats es volen ràpidament per fer-los servir per al desconfinament, no són tantes. L'objectiu de l'IRB, per exemple, és fer cada dia entre 2.000 i 6.000 determinacions. La seva incorporació, doncs, permetria fer un gran salt quantitatiu.