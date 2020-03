Els laboratoris privats cedeixen els 'kits' de detecció del Covid-19 a la Seguretat Social

Laboratoris d'anàlisis clíniques privats d'abast estatal com ara Echevarne, de l'empresa Vircell SL de Granada, i Synlab, que oferien als seus clients kits de detecció del coronavirus a les seves pàgines web, han aturat les vendes des que que diumenge el govern espanyol va decretar que la sanitat privada s'havia de posar al servei del sistema públic. " Synlab està canalitzant tots els seus recursos disponibles cap al servei de les autoritats competents", hi diu actualment a la web d'aquest laboratori, un dels pocs que comercialitzava la prova.

En tan sols un parell de dies, aquests laboratoris van rebre una autèntica allau de demandes, la qual cosa va fer que els kits s'esgotessin en poques hores. És el cas del gegant Echevarne, amb centres repartits per tot el territori espanyol, que oferia a la seva pàgina web, dins de la secció E-shop, un kit de detecció del coronavirus per 165 euros que enviaven a casa per missatger. "Els vam tenir només dos dies, dijous i divendres de la setmana passada, i de seguida es van exhaurir. Ara els hem posat a disposició de la sanitat pública, però els clients que els van comprar la setmana passada els aniran rebent", diu la portaveu de l'empresa. Entre els seus clients hi ha Lluïsa Deulonder, que havia estat a la zona vermella de Madrid abans de tornar a Barcelona i no va dubtar en comprar-se el kit de detecció: "Seguint les indicacions del meu metge de capçalera, vaig trucar al 061 perquè tenia tots els símptomes: tos, febre, cansament; els vaig informar del meu estat i em van dir que en farien un seguiment, però no em trucaven -explica-. Tampoc em vaig trobar massa malament i, per no bloquejar el 061, vaig buscar si, pel meu compte, em podia fer la prova per sortir de dubtes, i així no contaminar la meva família", afegeix.

Finalment va comprar el kit, i uns dies després l'ha rebut per missatger. Ha seguit les instruccions del prospecte, que indicaven que s'havia de fregar deu cops la gola amb una brotxa. Tot seguit havia de repetir l'operació, però aquest cop a dins del nas. Després calia ficar la substància dins d'un potet amb un líquid rosa, tapar-ho i posar-ho a la nevera abans d'avisar el servei de missatgeria per a la recollida. Al centre Echevarne de Sant Cugat és on es fa l'analítica, i els resultats els rebrà per internet en un parell de dies. "No és cent per cent segura, primer perquè no sé ni si he fet bé la prova, i el fet que la mostra hagi estat a fora de la nevera tanta estona pot modificar les proves, però en tot cas, si tinc el virus sortirà reflectit i almenys ho sabré", afirma Lluïsa Deulonder.

En aquests moments, les proves de detecció del Covid-19 es fan amb comptagotes perquè el sistema no pot assumir l'allau de persones que presenten símptomes.