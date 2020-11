Les víctimes del 17-A lamenten la falta de suport de l'Estat i de la Generalitat

Pocs dies abans que comenci el judici pels atemptats jihadistes de l’agost del 2017 a Catalunya, les víctimes han lamentat la falta de suport i acompanyament del govern espanyol i de la Generalitat en tràmits jurídics, mèdics i burocràtics. Han agraït, en canvi, l’actitud i l’ajuda econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, que ha aportat 50.000 euros a la defensa de les víctimes a l’Audiència Nacional. Segons informa Efe, l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha demanat a l’administració més "empatia, sensibilitat i humanitat" a l’hora d’atendre les víctimes del terrorisme.

El judici tindrà lloc a Madrid a partir de dimarts vinent. Davant la proximitat de la data, l'alcaldessa, el tinent d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, s'han trobat aquest divendres amb l’assessor de la Unitat d’Atenció i Valoració a Afectats pel Terrorisme (UAVAT), Robert Manrique, el president de l’Associació 11-M, Eulogio Paz, i una vintena de víctimes dels atemptats.

Manrique ha estat crític amb el Govern, que va dotar d’una oficina específica per acompanyar les víctimes del terrorisme i només va durar deu mesos. A diferència de comunitats com Euskadi, Madrid, Andalusia, l'Aragó i Múrcia, Catalunya no disposa de cap normativa específica. Al govern espanyol li ha retret que l’oficina d’atenció a les víctimes del 17-A només s'instal·lés durant una setmana, entre el 22 i el 29 d’aquell agost.

Ha assenyalat també que les víctimes dels atemptats no es limiten a les mortals, sinó que inclouen més de 150 persones ferides i testimonis presencials dels fets que encara en pateixen seqüeles psicològiques. Ada Colau ha reivindicat la importància que siguin reconegudes com a tals i que puguin accedir a "tota la veritat".