Es liciten les obres per adaptar l’estació de metro de Vallcarca

L’estació de Vallcarca, a la línia 3 de metro, afrontarà pròximament les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda. El departament de Territori i Sostenibilitat ja ha tret a licitació les obres, per un import de 2,1 milions d’euros, que trigaran gairebé un any i mig a quedar enllestides. Amb aquesta actuació, però, la xarxa de metro de la ciutat guanyarà una estació adaptada més i incrementarà l’actual 90% d’estacions que ja són accessibles.

La primera fase de les obres de Vallcarca inclou la remodelació del vestíbul de l’estació per encabir-hi dos ascensors que han de comunicar el nivell del vestíbul amb cadascuna de les andanes. També se suprimiran els diversos graons en aquest àmbit per generar rampes que facilitin el flux dels usuaris.

En aquests moments, segons el Govern, s’estan duent a terme les obres d’adaptació a l’estació de Jaume I de la línia 4. Fa només uns mesos, a la primavera, va quedar plenament adaptada l’estació de Poblenou, a la mateixa línia. Justament a la línia groga, la 4, és on encara queda pendent una estació important per adaptar, la de Ciutadella - Vila Olímpica, que està prevista per al 2019.

També hi ha pendents altres actuacions que s’han d’engegar entre el 2019 i el 2020 per avançar cap a la plena adaptabilitat del metro de Barcelona. D’aquí dos anys s’haurien de licitar les obres dels intercanviadors de Maragall -L4 i L5-, Clot -L1 i L2- i Verdaguer -L4 i L5-. De cara al 2020, i sempre segons la previsió del Govern, quedaran pendents els intercanviadors d’Urquinaona, entre la L1 i la L4, i de la plaça Espanya, entre la L1i la L3. L’intercanviador de Plaça de Sants no s’abordarà fins al 2021 per fer-lo plenament accessible.

Un pla inversor a sis anys

Els recursos per abordar el pla d’adaptabilitat de la xarxa de metro estan previstos en un pla inversor del departament de Territori que preveu destinar 248 milions d’euros en sis anys a millores en aquesta xarxa del suburbà. El pla inclou tant obres planificades com la construcció de noves estacions -com la d’Ernest Lluch a la L5- per 102,5 milions. A més, hi ha un programa de conservació extraordinari que estarà dotat de 145,5 milions d’euros per al manteniment de les instal·lacions.

L’objectiu és que el 2023 la xarxa de metro estigui 100% adaptada a les persones amb mobilitat reduïda. Actualment, l’única xarxa ferroviària que ho està és la de Ferrocarrils de la Generalitat, que recentment ha posat en marxa els ascensors de l’estació de Putxet que permeten assolir aquesta fita. En el cas del metro, aquest objectiu és urgent si es té en compte que la demanda dels usuaris no para de créixer i que l’any passat, per exemple, s’hi van comptabilitzar 381,5 milions de viatges.