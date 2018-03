El jutge ordena l'ingrés a presó de la narcotraficant gallega buscada per l'Europol

El jutjat d'instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú ha decretat l'ingrés a presó de la narcotraficant gallega buscada per la justícia des del 2011 i que va ser detinguda aquest dilluns pels Mossos d'Esquadra en aquesta població del Garraf, segons ha informat el TSJC. Tania Varela ingressarà a presó després d'haver passat aquest dimarts a disposició del jutge arran de la causa que té oberta a l'Audiència Nacional. Sobre l'acusada pesava una ordre emesa per l'Europol arran de les requisitòries de l'Audiència Nacional i el jutjat de Cambados per delictes contra la salut pública i blanqueig de capitals.