Detingut un home per un robatori violent en una farmàcia de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres al vespre un home de 42 anys per un robatori amb violència en una farmàcia de Trinitat Vella, al districte de Sant Andreu de Barcelona. L'home va entrar a l'establiment, va donar una empenta a la treballadora, va arrencar la caixa registradora automàtica i se la va endur. Els agents del grup de robatoris violents dels Mossos van veure el lladre sortir corrents de la farmàcia amb la caixa registradora i el van detenir.

Durant la detenció, l'home es va resistir i va provocar lesions a un dels agents, que està de baixa, i lesions lleus a un altre. La treballadora de la farmàcia també va patir lesions lleus. El lladre portava a sobre un ganivet, que no va utilitzar. A banda dels càrrecs per robatori amb violència, el detingut també serà denunciat per incomplir les mesures de restricció del confinament durant l'estat d'alarma. A més, s'investiga la seva possible relació amb altres fets.

En paral·lel, els Mossos han detingut aquest divendres un lladre multireincident per haver atracat a una altra farmàcia al barri de Sant Andreu, també a Barcelona. L'home, de 32 anys, havia comès sis robatoris més amb violència en benzineres, botigues de telefonia i d'alimentació. El lladre es desplaçava amb una motocicleta robada fins als establiments on volia atracar i, una vegada dins, actuava amb violència i intimidació per aconseguir el botí. Havia assaltat botigues de Montcada i Reixac, Ripollet i Barcelona.

Els Mossos d'Esquadra han intensificat els patrullatges al voltant dels establiments de serveis essencials que estan oberts aquests dies. Aquestes accions formen part del dispositiu de prevenció del pla Oris, destinat a garantir que la població està complint les mesures de confinament.