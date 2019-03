Detenen dos lladres per haver robat en caixers automàtics de Blanes, Bellaterra i Fogars de la Selva amb explosius

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 54 i 47 anys, de nacionalitat italiana i espanyola, acusats de robar en tres caixers automàtics de Blanes, Bellaterra i Fogars de la Selva amb l'ajuda d'artefactes explosius de fabricació casolana. A l'italià se'l vincula amb tots els assalts, mentre que a l'espanyol només se li atribueix un dels robatoris. Tots dos tenen un ampli historial delictiu i, a més dels tres robatoris, se'ls imputen els delictes de tinença i fabricació d'explosius, sostracció de vehicles i falsificació documental. Els dos investigats estan en presó preventiva a l'espera de judici.

Els robatoris van passar entre l'octubre i el desembre del 2018. Concretament, el 12 d'octubre van assaltar un caixer de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), el 17 d'octubre van perpetrar el robatori de Fogars de la Selva i el 15 de desembre el de Blanes. En el cas del caixer de Bellaterra, ubicat al campus de la UAB, els lladres no van poder consumar el robatori perquè els va fallar el sistema de detonació.

Els investigadors van poder vincular els tres fets perquè van tenir lloc en un curt període de temps i pel 'modus operandi' utilitzat pels lladres, que és molt poc corrent a Catalunya i que consisteix en provocar una detonació al caixer automàtic a partir d'un tipus d'explosiu de fabricació casolana.

Als investigats, amb un ampli historial delictiu, a part dels tres robatoris a caixers automàtics se'ls imputen els delictes de tinença i fabricació d'explosius i danys agreujats, així com sostraccions de vehicles i falsificació documental, ja que per perpetrar algun dels robatoris van utilitzar algun vehicle sostret al qual van canviar la matrícula amb plaques sostretes a altres vehicles. Per tots aquests fets, tots dos detinguts ja estan en presó preventiva.