Un home llança per la finestra la filla d'uns amics i després se suïcida

Una nena de sis anys ha mort aquest dimarts a Màlaga quan un home de 50 anys, amic dels seus pares, l'ha llançat per la finestra i posteriorment s'ha precipitat al buit i també ha mort. L'home s'allotjava al domicili de la família, segons l'agència Efe.

Fonts pròximes al cas han confirmat que els fets han passat en presència de la germana de vuit anys de la víctima, poc després que la mare sortís del pis cap a la feina. Tant el pare com la mare treballen a Ikea. Mentre el pare preparava les nenes per portar-les a l'escola, l'home, que feia uns dies que s'allotjava amb la família, ha llançat la nena de sis anys des del sisè pis a un pati interior i a continuació s'hi ha llançat ell.

Els serveis sanitaris no han pogut fer res per salvar-los la vida, i el Centre de Coordinació d'Emergències (Cecem) 112 a Màlaga ha activat al Grup d'Intervenció Psicològica a Andalusia en Emergències i Desastres (GIPED) per atendre els familiars dels morts. La família de la menor ha rebut durant el matí el suport de companys de l'empresa on treballen tots dos, que s'han acostat a l'habitatge en el qual s'han produït els fets. L'Ajuntament de Màlaga ha convocat per dimecres a les dotze del migdia un minut de silenci a les portes del consistori per mostrar la seva solidaritat amb la família de la nena morta.

Ho ha confirmat l'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, que ha expressat la seva "desolació" pel succés i ha confirmat que ha parlat amb la mare de la menor per transmetre-li el seu "suport i afecte" i oferir a la família suport psicològic i tot el que necessitin de l'Ajuntament. "No hi ha paraules per descriure la desolació que se sent davant d'aquests temes i la sensació d'impotència per no poder solucionar-los", ha lamentat l'alcalde, que ha assegurat que sent "una pena immensa".