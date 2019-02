La llançadora per arribar al Park Güell es posarà en marxa l'1 d'abril

L'Ajuntament de Barcelona ja havia anunciat que treballava per habilitar un bus llançadora que connectés la plaça d'Alfons X amb el Park Güell per tal de descongestionar la zona de visitants que hi arriben pels seus propis mitjans. Finalment, aquest servei es posarà en funcionament el pròxim 1 d'abril. Segons ha explicat el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, la iniciativa vol descongestionar altres transports per arribar al Park Güell i facilitarà l'accés als visitants. El nou servei farà l'enllaç amb uns set minuts de trajecte.

La llançadora tindrà una capacitat per a 80 persones i podrà transportar gairebé 700 viatgers per hora en temporada alta. Podran utilitzar el servei els visitants de la zona regulada pel Park Güell que hagin adquirit l'entrada, que ja incorpora el cost de la llançadora, així com aquells veïns que disposen de la targeta del Park Güell i els membres de Gaudir Més. Aquests dos últims hi tindran accés gratuït. El consistori ja va informar a l'octubre que el preu de l'entrada general per accedir a la zona monumental s'encariria dels 8,5 euros als deu perquè incorporaria el bitllet d'anada i tornada amb la llançadora.

La llançadora anirà de la plaça Alfons X i circularà pel carrer Praga, l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, la plaça Sanllehy, el carrer Ramiro de Maeztu i la carretera del Carmel, on tindrà l'última parada. Els horaris dependran de la temporada. En l'època en què hi ha més visitants, s'oferirà un servei de 14 hores al dia, entre les 7:45 i les 21:45 hores. En temporada mitjana finalitzarà una hora abans, mentre que en temporada baixa hi haurà 11 hores de servei.