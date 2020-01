La mare menor d'edat del nadó que el seu pare va llançar al riu Besòs havia demanat ajuda per avortar

La mare del nadó que va ser llançat pel pare al riu Besòs el setembre passat havia demanat ajuda als serveis municipals de l'Hospitalet de Llobregat per avortar, segons ha publicat aquest dijous El Periódico. La noia, de 16 anys, va adreçar-se el 13 de març de l'any passat al punt d'informació municipal Salut Jove quan ja estava embarassada de dos o tres mesos. Allà va ser atesa per una educadora del centre que va confirmar-li el seu estat amb un test. Amb tot, se li va indicar que la llei no li permetia interrompre l'embaràs sense el permís dels seus pares perquè tenia 16 anys i que, com a molt, podia anar a un centre mèdic per informar de la seva situació. La jove no ho va fer mai i, com que no existeix cap protocol que obligui l'educadora a comunicar-ho –per tal de garantir la confidencialitat del servei– o a fer cap seguiment del cas, la noia va portar l'embaràs en secret fins al final.

El 2015, l'executiu de Mariano Rajoy va reformar la llei orgànica de salut sexual i reproductiva i va eliminar el dret de les dones de 16 i 17 anys a avortar com a dones adultes. Feia cinc anys que el govern de José Luis Rodríguez Zapatero havia fixat com a "requisit comú" que el consentiment per interrompre l'embaràs els correspongués exclusivament a elles. Amb la modificació de la norma, perpetrada pel PP, actualment les joves no poden decidir voluntàriament i se'ls apliquen les mateixes limitacions que a les menors de 16 anys: necessiten l'autorització dels pares.

La mare del bebè ofegat al Besòs va donar a llum de forma clandestina, en una pensió i sense atenció mèdica. Ho va fer instigada per la parella, també de 16 anys, que la va convèncer que s'encarregaria de donar el fill en adopció, segons es desprèn de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Poques hores més tard, però, un home el va veure intentant cavar un forat a la riba del riu Besòs per enterrar la criatura i va alertar els serveis d'emergències per l'actitud sospitosa del jove. Acorralat, el noi va explicar a comissaria que va llançar el bebè a l'aigua i va assumir l'autoria de la mort del seu fill.

Quan van tenir coneixement dels fets, els Mossos van muntar un intens dispositiu de recerca dins i fora de l'aigua per trobar el nadó. Durant més de 60 hores, desenes d'efectius de la policia catalana, els Bombers, Salvament Marítim i de la Guàrdia Civil van pentinar el fons i la riba del riu en un recorregut de 800 metres, des del punt on el jove hauria confessat haver-se desfet del fill i fins a la desembocadura del riu. Després de tres dies de cerca, un gos de la unitat canina va localitzar el cos de la criatura amagat entre unes canyes del riu.

El jutge de menors de guàrdia va ordenar el seu internament provisional en un centre de justícia juvenil, en règim tancat, durant sis mesos que es podien prorrogar tres més. Segons El Periódico, però, la defensa va recórrer i l'Audiència de Barcelona el va deixar en llibertat vigilada amb tractament terapèutic, una mesura freqüent per a menors que implica un seguiment professional de la seva evolució psicosocial.