Un 10% de les llars d'infants de Catalunya han hagut de tancar després del confinament

Les llars d'infants privades de Catalunya fa mesos que alerten del greuge econòmic que els estava suposant el confinament, però aquest dilluns han posat xifres a les conseqüències de la crisi derivada de l'emergència sanitària. Segons ha denunciat el sector, un 10% del total de centres a Catalunya han hagut de tancar definitivament. Es tracta de cinquanta escoles bressol no integrades a primària i, a la pràctica, suposa 2.500 places que no existiran al setembre per a les famílies catalanes, així com l'extinció de 1.200 llocs de treball.

L'Associació Catalana de Llars d'Infants, l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya i la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya ho han anunciat en un comunicat el dia que han reobert el 30% dels centres de Catalunya. Uns centres, destaquen les tres organitzacions, que estan assumint un "greu cost econòmic" i se situen "en el terreny de la inviabilitat a mitjà termini". Si han obert després de tres mesos sense ingressos, expliquen, és "per responsabilitat amb les famílies, infants i la societat en el seu conjunt".

El comunicat deixa clar que les mesures dictaminades per l'administració per poder obrir obliguen a una readaptació dels espais que en molts casos requereix una inversió econòmica que les llars d'infants no estan en condicions d'assumir. "Els centres que han obert avui ho han fet amb una disponibilitat de només el 40% de les places que ofereixen en condicions normals, tenint en compte les restriccions de ràtios imposades per les autoritats. La situació segueix sent molt greu", sentencien les tres associacions.

Els representants de les llars d'infants catalanes, això sí, valoren positivament el canvi de ràtios anunciat diumenge pel Govern, però exigeixen saber "de manera immediata" quines seran les definitives per poder planificar el curs i les plantilles de professionals per al curs 2020-2021.

Barcelona obre les escoles bressol municipals el 15 de juny

La modificació del pla d'obertura de centres educatius, precisament, ha portat aquest mateix dilluns l'Ajuntament de Barcelona a explicar que obrirà les 101 escoles municipals de la ciutat a partir el 15 de juny. Durant aquesta setmana es faran els "preparatius oportuns" i dilluns que ve es reprendrà l'activitat en aquests centres fins al 15 de juliol, en horari de dilluns a divendres de 9 a 15 h i amb servei d'acollida de 8 a 9 h. També s'inclourà el servei de menjador (esmorzar i dinar), ha informat el consistori.

Un cop s'acabi el curs, la gran majoria d'escoles bressol oferiran casals durant la segona quinzena de juliol, si bé algunes estan treballant per allargar-los també durant l'agost. Els infants que podran anar a l'escola seran els que tenen entre 1 i 3 anys i no s'atendran infants menors d'1 any, tal com estableix la Generalitat.