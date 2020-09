La llei de regulació dels lloguers entrarà en vigor demà

La llei de regulació dels lloguers que va aprovar el Parlament de Catalunya fa dues setmanes entra en vigor demà i, per tant, la Generalitat podrà congelar i rebaixar els preus dels nous contractes de lloguer a 60 municipis de més de 20.000 habitants, entre ells les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dilluns el text i la seva implementació serà un fet a partir de dimarts.

El text, però, corre el risc de tenir una vida curta, ja que ja està sota el punt de mira del Tribunal Constitucional (TC), on pot acabar si l’impugna el govern espanyol o algun dels partits a l’oposició del Parlament. Des de la Moncloa van avançar el dia després de l'aprovació de la llei que dialogaria amb la Generalitat per trobar una sortida si realment el text és inconstitucional, descartant d'aquesta manera un recurs directe al TC. El recurs a l'alt tribunal, però, està assegurat per part del PP, que en el seu moment ja va recórrer la llei, juntament amb Cs, al Consell de Garanties Estatutàries, que va declarar que algunes clàusules eren inconstitucionals.

Un any de gestació

La llei feia més d’un any que es gestava: redactada entre el departament de Justícia i el Sindicat de Llogaters de Catalunya, comptava abans d'arribar a la cambra catalana amb el suport de JxCat, ERC, els comuns i la CUP. Tot i gaudir d'una majoria sòlida, es va acabar aprovant gairebé in extremis: JxCat i el Sindicat de Llogaters van arribar a l'acord definitiu sobre algunes clàusules polèmiques del text minuts abans de començar el ple. Finalment, però, la norma va tirar endavant i aquest matí s'ha oficialitzat la seva posada en marxa.

Des del Sindicat de Llogaters s'han mostrat satisfets amb la publicació al DOGC de la nova llei. El seu portaveu, Jaime Palomera, ha agraït a tots els impulsors del text la feina feta i ho ha celebrat amb un "ja la tenim aquí".

Ja la tenim aquí! El que és, és. I el que no és, és possible. Com sempre diu la @nuniseva. Gràcies a totes les que hi heu cregut fins el final. Gràcies als milers que ho heu fet possible. Seguim! https://t.co/SZe6bA69f1 — Jaime Palomera (@JaimePalomera) September 21, 2020

Rebaixar i congelar el preu del lloguer

La nova llei vol rebaixar o, si més no, no apujar els nous contractes de lloguer en 60 municipis de més de 20.000 habitants. L’objectiu serà marcar un índex de preu mitjà de referència de cada zona afectada i, per fer-ho, es tindran en compte variables com la situació geogràfica, l’estat de l’immoble, si té ascensor, conserge, etc. A partir d'aquí, un llogater podrà buscar el preu mitjà que hauria de correspondre al seu domicili i –si aquest és més baix del que paga–, podrà exigir al propietari una rebaixa. En canvi, els propietaris sotmesos a la normativa no tindran la potestat d’apujar el preu del lloguer si és més baix que l’índex de referència.

