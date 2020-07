El president del Col·legi de Metges de Lleida alerta del nombre de contagis: "Tenim una corba similar a la del març"

El president del Col·legi de Metges de Lleida, Ramón Mur, ha dit en una entrevista a RAC1 que la situació d'ara a Lleida és semblant a la del març pel que fa al nombre de contagis. "La mitjana d'edat de les persones infectades és 15 anys menor a la de fa uns mesos. Tenim una transmissió entre gent més jove i, per tant, els casos no són tan greus, però ara tenim una corba a Lleida similar a la del març", ha comentat. "En persones joves el 80% són casos asimptomàtics. Cada vegada hi ha més casos, però no hi ha tants casos greus i l’evolució d’aquests casos greus és més favorable", ha afegit.

"No es tractava de posar barreres. Però amb una situació com l'actual hauríem d'haver fet un esforç d'atendre'ls en origen. I van arribar com altres anys. Tothom mira cap a una altra banda", ha explicat. "Quan teníem l'arribada massiva, no es va fer res per quantificar-la. No hi havia mediadors per explicar a totes les persones que arribaven la situació que hi havia. S'hauria de supervisar on dormen o quanta gent viu en un mateix pis. Són coses que s'haurien pogut anar fent", ha comentat.

"Falten metges"

El doctor Ramón Mur ha reclamat l'arribada de més professionals de la sanitat. "Falten metges. Hi ha malalties sobrevingudes, totes les cròniques que no s'han pogut tractar durant la crisi del coronavirus... i això porta molta angoixa. Alguns metges estan fent tasques administratives que podrien fer altres professionals", ha dit.