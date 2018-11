En llibertat el membre de la Manada que va robar unes ulleres de sol

Un dels membres de la Manada, condemnats per abusos i no per violació per l'atac sexual a una jove durant els Sanfermines del 2016, no haurà de tornar a ingressar a la presó per haver robat unes ulleres de sol en un centre comercial i agredir un vigilant. L'home va cometre aquest delicte poc després d'haver sigut excarcerat del centre penitenciari on havia ingressat preventivament per l'atac de Pamplona. La fiscalia havia demanat que el condemnessin a quatre anys de presó per un delicte de robatori amb violència i intimidació, però finalment el jutge només l'ha condemnat per un furt.

D'aquesta manera, l'home podrà esperar en llibertat –igual que la resta dels seus companys– la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Navarra, que aquest desembre hauria de decidir si manté la condemna de 9 anys de presó per als membres de la Manada per abusos; si l'augmenta fins als 25 anys per agressió sexual, com demanen les acusacions, o si els absol, com volen les defenses.

Robatori

A aquest membre del grup el van jutjar fa una setmana pel robatori d'unes ulleres de sol agredint un vigilant de seguretat d'un centre comercial. Ell mateix va admetre davant del jutge que s'havia emportat les ulleres sense pagar però va negar haver envestit un vigilant de seguretat amb el cotxe i es va mostrar "molt penedit" pels fets.