Deixen en llibertat el marit de la dona morta per un tret de bala a Torredembarra

La jutge ha deixat en llibertat sense mesures cautelars l'home acusat de la mort de la seva parella per un tret de bala en un pis de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutge de violència del Vendrell ha pres aquesta decisió després que l'acusat hagi declarat aquest dilluns davant del tribunal.

La causa continua oberta per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència i un altre de tinença il·lícita d'armes, segons ha explicat el TSJC. Els fets es van produir dissabte al matí, quan la víctima va resultar ferida crítica per un tret, amb entrada i sortida al tòrax. El marit de la dona, un home de 42 anys, manipulava una arma per a la qual no tenia la documentació adient.

La dona va morir l'endemà de ser traslladada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. L'home assegura que la pistola es va disparar de manera accidental.