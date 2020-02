“Tenim una llista d’espera de 200 persones per comprar mascaretes”

“Cada pocs minuts entra algú demanant mascaretes, i jo intent transmetre que el més important és una bona higiene de mans, però la gent està histèrica”, explica Susana Carnicero, al capdavant de la farmàcia Carnicero-Genovard de Palma. Avisa que, a causa del coronavirus, la demanda “és altíssima” i que ara mateix no en tenen. “Estam pendents que ens n’enviïn, però els laboratoris van bojos perquè no n’hi ha prou”, continua. A les farmàcies del centre de la ciutat la situació és semblant: o no en tenen o estan venent les últimes. I el mateix passa amb els gels hidroalcohòlics.

Tot i que els especialistes insisteixen en fer un bon ús de les mascaretes -que sobretot són efectives perquè una persona contagiada eviti contagiar-, i malgrat que a les illes Balears totes les proves de possibles contagis han resultat negatives fins ara, la por en continua alimentant les vendes. El president de la Federació de Distribuïdors Farmacèutics (Fedifar), Eladio González Miñor, va certificar en declaracions a l’agència Efe que la demanda d’aquest producte ha augmentat un 8.000% a tot l’Estat, i que es requereixen 80.000 unitats diàries a través de les farmàcies. “L’alarma és infundada”, reblava.

“No tenim ni gels hidroalcohòlics ni mascaretes i, d’aquestes últimes, tenim una llista d’espera de dues-centes persones. Hi ha molta psicosi”, expliquen les dependentes de la Farmàcia Trian, al carrer Sant Miquel de Palma. Constaten que la gent “està molt desinformada”, que “el que surt als telenotícies no hi ajuda” i que elles intenten transmetre tranquil·litat i explicar “que les persones que més ho estan patint són persones amb problemes de salut”, relaten.

Hi coincideix Carnicero: “Demanen mascaretes però després no es renten les mans abans de menjar”. El seu marit és infermer i li explica que fins i tot les arriben a robar del quiròfan. Amb aquest panorama s’està plantejant no demanar-ne ni vendre’n més. “Jo no me’n pos i faig feina de cara als malalts, perquè entenc que l’ha de dur la gent que ho necessita”, defensa. I confessa: “No saps per WhatsApp la gent que sap que tinc una farmàcia i em diu que n’hi guardi”.

Sobretot viatgers

A la Farmàcia Jaume Munar també del carrer Sant Miquel, una parella alemanya de mitjana edat acaba de comprar mitja dotzena de mascaretes i les compten. “D’aquí uns dies hem de marxar cap a Alemanya i allà no en podem comprar, perquè s’han acabat”, diuen. Visiblement preocupats per la situació, argumenten que “no són gaires diners” i que ho compren de cara al futur: “Com veiem a la televisió, cada vegada el virus s’expandeix més i creiem que encara anirà a més”.

El farmacèutic Jaume Munar afirma que sobretot en compra gent que ha de viatjar. Ara mateix ell en té, però poques: “Arriben amb comptagotes i s’acaben tot d’una”. Diu que fa un mes que estan així, però que “quan han aparegut casos a Espanya, la demanda encara ha sigut més gran”. A més, ha notat un augment de les vendes de productes per activar el sistema immunitari, com vitamina C i zinc.

“Ahir va arribar un creuer que venia de Barcelona i anava en direcció a Itàlia i van acaparar-ho tot”, expliquen des d’una altra farmàcia del centre. Després de saber-se la situació a la Xina ja es van esgotar les mascaretes, en van reposar cinc o sis caixes més, i quan es va saber dels casos d’Itàlia les van acabar en una tarda. Han esgotat fins i tot les més cares, que es venen a l’engròs a més de seixanta euros la unitat.

Mascaretes per pintar

L’alarma ha fet que a Palma botigues com Bricomart i Leroy Merlin hagin esgotat també les previsions de mascaretes destinades a prevenir el contacte amb materials tòxics. En el cas de Bricomart, informen que ja fa dos mesos que s’han alentit els enviaments i que ara ja fa un mes que no hi ha entregues i no se sap quan n’enviaran. El mateix passa amb el gel a Müller: “Fa dues setmanes que, tot d’una que arriben, s’acaben. I avui hi havia comanda i no n’han arribat més”, explica una de les dependentes.