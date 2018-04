Els llogaters de Sant Joan Despí aconsegueixen un increment gradual del preu

Les prop de 150 famílies de Sant Joan Despí a les què es volia apujar dràsticament el lloguer han aconseguit finalment que els pugin el preu d'una manera gradual durant els propers tres anys. Després de dos mesos de negociacions, el col·lectiu veïnal s'han adjudicat el joc i el set del 'partit' que mantenien amb l'administradora de finques, que finalment ha acabat acceptant totes les grans demandes del col·lectiu. Segons l'última proposta que l'assemblea veïnal va aprovar dimarts passat, finalment els hi aplicaran un increment gradual que, d’aquí a tres anys, arribarà a ser un 20% més car que l’actual lloguer.

L'acord però només afecta els inquilins que acabaven contracte aquest any. De moment no s'ha arribat a cap consens en canvi pels contractes que vencen el 2019 i que afecten una cinquantena de famílies. Per això el col·lectiu mantindrà les pancartes de protesta al bloc.

540x306 L’assemblea que van fer ahir els veïns del bloc de Sant Joan Despí per abordar el problema de l’increment dels lloguers. / MANOLO GARCIA L’assemblea que van fer ahir els veïns del bloc de Sant Joan Despí per abordar el problema de l’increment dels lloguers. / MANOLO GARCIA

L' increment gradual del preu del lloguer era la principal reclamació inicial dels veïns i, després de setmanes de mobilitzacions, han aconseguit que la gestora, Medasil Desarrollos SL, cedís també a la resta de reivindicacions: passar de dos mesos de fiança a un de sol, reduir els costos del nou contracte de 300€ a la meitat i, per últim, permetre que aquells que no puguin assumir totes aquestes despeses d’un sol cop les prorrategin en els propers onze mesos. “El que abans eren plors ara són somriures” resumia Òscar Alcobendas com a portaveu veïnal.

No hi ha acord pels inquilins que acaben contracte l'any vinent

Ara bé, el 'partit' encara es juga. Aquestes condicions, amb una pujada progressiva del 5% el primer any, 5% el segon i un 10% el tercer, són només per als 94 contractes que finalitzen durant el 2018. Als inquilins que acabin l’arrendament els anys següents se’ls pretén aplicar un augment més directe, assimilant el percentatge que ja tinguin acumulat els que renoven ara. I aquí no hi ha hagut acord. Per això els veïns continuaran negociant i mantenint les pancartes reivindicatives a la façana de l’edifici.

Medasil, per la seva banda, ha fet saber al diari Ara que la seva intenció mai havia estat la de doblar els preus i que estan satisfets d’haver arribat a un acord amb els actuals llogaters apropant-se, així, al preu de mercat. Des del Sindicat de Llogaters, però, Òscar Blanco recorda que al principi l’empresa “no volia ni asseure’s a negociar amb les famílies”. Sigui com sigui, el cas suposa un petit triomf pels arrendataris mentre s’espera un 'match point' que, com assenyala Blanco, només arribarà reformant la llei d’arrendaments urbans.