Ábalos confirma que el govern espanyol limitarà el preu del lloguer a les zones amb els preus més inflats

El govern espanyol té la intenció d'impulsar una legislació en matèria de lloguers per limitar-ne el preu, tot i que serà amb mesures "temporals" que podran posar en marxa els ajuntaments només a les "zones tensionades", on els preus s'hagin disparat en els últims anys, com Barcelona. Era un dels acords de govern entre el PSOE i Unides Podem. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmat aquest dimecres que la iniciativa està entre els plans del nou executiu de coalició per a aquesta legislatura, tot i que ha evitat donar més detalls del calendari.

La limitació per llei del preu del lloguer, una de les mesures més reclamades pel partit de Pablo Iglesias, es va quedar fora del decret llei del lloguer que el PSOE va impulsar en l'anterior legislatura que augmentava els anys dels contractes de lloguer i limitava les garanties que el propietari por exigir a l'inquilí. Unides Podem, però, va exigir que els socialistes s'hi comprometessin aquesta nova legislatura. Serà una de les iniciatives que s'emmarquen en un pla més ambiciós per augmentar l'oferta de lloguer, amb una especial atenció als arrendaments socials i al lloguer amb preus assequibles. L'estratègia inclou mobilitzar sòl públic, promoure incentius a propietaris i llogaters i rehabilitar habitatges per destinar-los al lloguer.

Ábalos, en la resposta a una interpel·lació parlamentària de Més País, ha avançat que el primer pas serà la publicació al març de l'Índex de Preus del Lloguer –una mesura que ja estava inclosa en el decret llei–, que permetrà fer una anàlisi "més fiable i robusta" de la situació del mercat de l'habitatge. L'índex que elabori el govern espanyol serà complementari al que puguin publicar les comunitats autònomes. De fet, Catalunya ja disposa d'aquesta eina. El titular de Transports i Agenda Urbana ha qualificat l'índex que es publicarà al març de "gran avenç".

En la seva pregunta parlamentària, el líder de Més País, Íñigo Errejón, ha recordat que Espanya és el país de l'OCDE on les famílies dediquen un percentatge més elevat dels seus ingressos a pagar un habitatge i que els joves hi destinen de mitjana el 40% del seu salari. A l'Estat, només el 18% dels menors de 30 anys s'independitzen, una situació provocada en bona mesura pels elevats preu de l'habitatge.