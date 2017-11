La Loteria de Nadal punxa per l’1-O

L’impacte de l’1-O ha arribat a les administracions de loteria de Catalunya. Des de l’endemà del referèndum, diverses entitats, clubs esportius i colles castelleres, entre altres associacions, han anunciat als administradors que retornaven els números de la Loteria de Nadal que havien reservat per a les participacions. Això ha provocat una caiguda de les vendes de loteria; en alguns casos, el descens ha arribat a ser d’un 30%. Però el retorn de números de les entitats no ha sigut l’únic efecte que han patit les administracions de loteria, que han comprovat que també estan punxant -tot i que d’una manera més moderada- en les vendes per finestreta. Mentrestant, la Grossa de Cap d’Any ha viscut la situació oposada, ja que s’han enfilat les vendes per internet i s’han més que duplicat les peticions de números per a les participacions.

“Hem notat una aturada des de l’1-O”, explica el president de l’associació d’administradors de loteria de la província de Barcelona, Hermógenes Montalvo. “Diverses entitats que sempre jugaven a la Loteria de Nadal amb les participacions, aquest any ens han dit que no ho fan i que potser l’any vinent s’ho tornen a plantejar”, lamenta Montalvo, que destaca que al setembre -quan ho acostumaven a encarregar- moltes organitzacions no van reservar els números. “Ara ja no ho faran perquè no hi hauria temps material per vendre’ls. Aquestes vendes no es recuperaran”, apunta. També el president de l’associació d’administradors de loteria de la província de Lleida, David Masip, concreta que la cancel·lació de les reserves de les entitats per a les participacions va augmentar des de la vaga general del 3 d’octubre. “Ens justifiquen que aquest any no ho fan per la situació política”, subratlla Masip.

El president de l’associació de Lleida calcula que el retorn de números de les entitats ha provocat una caiguda de prop d’un 30% de les vendes si es comparen amb el mateix període de l’any passat. Fins i tot, remarca que en algunes administracions es tracta d’un descens de fins a un 50%. El president de l’associació de Barcelona és menys dràstic i pronostica que la caiguda de les vendes se situa entre un 5% i un 30% respecte a fa un any. “De mitjana, al voltant d’un 10%. Depèn de si l’administració tenia molts clients amb participacions o no”, assegura. Tot i això, Montalvo alerta que el volum de vendes de la Loteria de Nadal pot suposar entre un 60% i un 70% del volum d’ingressos de tot un any d’una administració. “Tant aquest sorteig com les comandes de les entitats són molt importants”, recorda.

També passa en bars i botigues

“Aquest octubre tot estava més aturat. També als bars i a les botigues del voltant”, afirma Montalvo. Masip calcula que la davallada de les vendes per finestreta de la loteria de Nadal ha sigut de gairebé un 10%. “Arran de l’1-O, hi va haver un impacte emocional molt fort”, afegeix. Entre les colles castelleres s’ha estès la iniciativa de retornar els números de la Loteria de Nadal que havien reservat per a les participacions. “Nosaltres estàvem venent els números des de finals d’agost. Després de l’1-O, vam decidir que no volíem vendre aquesta loteria”, destaca el president dels Minyons de Terrassa, Jordi Juanico. Els Minyons van retirar els talonaris i només van comprar la part del número que ja s’havia venut. La colla no substitueix la Loteria de Nadal per la Grossa de Cap d’Any perquè és “més complicat” vendre el sorteig de la Generalitat amb les participacions.

En la mateixa línia, el president dels Capgrossos de Mataró, Xavier Castellví, subratlla que l’any passat la colla ja va estar a punt de deixar de jugar a la Loteria de Nadal i que aquest any s’ha passat a la Grossa. “És la manera de reivindicar que som d’aquí”, relata, tot i que remarca que el funcionament del sorteig del Govern no facilita el sistema de les participacions. Per això, confia que l’any vinent es millori. Malgrat tot, la Grossa de Cap d’Any ha agafat aire aquest any i de moment ha registrat un 130% més de reserves que fa un any per a les participacions. També ha augmentat un 250% la venda de números de la Grossa per internet, encara que aquest any la venda ha començat el juliol i l’any passat no va ser fins al setembre. Fonts del Govern no s’aventuren a atribuir la crescuda de la Grossa a cap causa concreta ni a la caiguda de la Loteria de Nadal.

Per la seva banda, alguns administradors de loteria han començat a distribuir una carta per rebatre les crides al boicot al sorteig de Nadal. “A Catalunya hi ha unes 2.000 famílies que vivim de l’activitat de les administracions -asseguren-. Gent que creu en el dret a decidir i que no; que vam fer vaga i que no”. Els administradors confien que encara hi ha marge per recuperar almenys una part de les vendes. El propietari de La Bruixa d’Or, una de les administracions que més ven a tot l’Estat, sí que s’ha pronunciat sobre la situació política i ha anunciat que s’endurà la seva seu fora de Catalunya.