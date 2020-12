A partir de les 9.00 hores d'aquest dimarts se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal des del Teatro Real de Madrid. La rifa repartirà 2.408 milions d'euros arreu de l'estat espanyol, amb un premi màxim de 400.000 euros.

El sorteig ha començat molt animat, perquè no havien ni cinc minuts quan s'ha anunciat el premi més matiner, el 86.986, un cinquè premi valorat en 60.000 euros. L'administració 28 de l'Hospitalet de Llobregat ha repartit 1,5 milions d'euros, venent 25 sèries del número premiat, 20 de les quals les va comprar el bar Nou Somni de Cornellà de Llobregat, i 5 per finestreta. Tres minuts després s'ha cantat un altre cinquè, el 37.023, del qual se n'ha venut una sèrie a La Llagosta i una altra a Vielha, però ha caigut majoritàriament a Madrid i a Jaca.

Els catalans hem invertit en total 340,3 milions d'euros, un 7,66% menys que l'any passat, el que equival a 44,34 euros gastats per cada habitant de Catalunya.

Mesures extra anticovid

El sorteig d'aquest any serà bastant atípic per les limitacions que imposa el covid-19: no hi haurà públic i la presència dels mitjans s'ha reduït en un 50%. Tampoc es podran fer entrevistes als nens de Sant Ildefons, que, com la resta d'assistents, hauran d'estar amb la mascareta posada i només se la podran treure quan cantin.

A totes les persones que estiguin a sobre de l'escenari se'ls realitzarà un test d'antígens i mantindran una distància de seguretat de dos metres entre les seves posicions a la sala. A més, els bombos de les boles estaran més separats del que és habitual per poder garantir la seguretat dels treballadors i es col·locarà una mampara entre els professionals del sorteig.

La taula presidencial estarà composta per quatre persones, en lloc de les cinc que ho fan de forma habitual, per poder assegurar una distància mínima de seguretat entre elles.

Els premis superiors a 40.000 euros pagaran impostos

Tots els premis organitzats per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) –inclòs el sorteig especial de Nadal que se celebra avui– que superin els 40.000 euros estan subjectes al pagament d'un gravamen especial. Aquest impost s'aplicarà en forma de retenció, és a dir, que la mateixa SELAE restarà del premi el gravamen corresponent en el moment del pagament, de manera que els guanyadors no hauran de fer cap tràmit addicional.

D'acord amb la normativa actual, estan exempts del gravamen especial de loteries tots els premis inferiors a 40.000 euros, mentre que els que superen aquest import, a més d'identificar el guanyador, han de tributar amb un tipus del 20% la part que excedeix aquesta xifra. Per exemple, si es guanya el primer premi de la Loteria de Nadal, dotat amb 400.000 euros, queden exempts els primers 40.000 euros i es tributa pels 360.000 restants, de manera que Hisenda es queda amb 72.000 euros i el guanyador, amb 328.000 euros.