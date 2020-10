Busquen un mafiós italià que l'Audiència Nacional va alliberar per error

L'Audiència Nacional ha ordenat la cerca i captura d'un membre destacat de l'organització criminal italiana 'Ndrangheta, la màfia calabresa, que va quedar en llibertat fa una setmana després de ser detingut el 10 d'octubre a Barcelona. Segons ha avançat El País i ha confirmat Efe amb fonts de l'Audiència Nacional, quan feia poques hores que l'home tornava a estar en llibertat el jutjat de guàrdia que havia pres la decisió de deixar-lo anar va rebre una ampliació dels delictes pels quals Itàlia demanava la seva extradició –pertinença a organització criminal i tràfic de drogues, a més d'extorsió (l'únic que fins llavors li constava)–, motiu pel qual va tornar a ordenar la seva detenció.

Però ja va era massa tard, perquè quan la Policia Nacional el va tornar a buscar havia desaparegut i continua sense aparèixer. El presumpte mafiós italià, Vittorio Raso, de 41 anys, va ser detingut a Barcelona per la Policia Nacional per una ordre europea de detenció i lliurament (OEDE) de les autoritats d'Itàlia pels delictes de pertinença a organització criminal, extorsió i tràfic de drogues. Tot i això, quan va declarar per videoconferència des de Barcelona al jutjat de guàrdia de l'Audiència Nacional, el jutge només tenia l'acusació d'extorsió. Com que no ho va qualificar de greu, el va deixar en llibertat, fins que dues hores després va arribar al jutjat un atestat amb els delictes més greus. Llavors el magistrat va reclamar sense èxit que se'l tornés a posar a disposició judicial.

Fonts de la Policia Nacional de Catalunya han explicat a Efe que en el moment de la detenció l'home portava documentació falsa, raó per la qual també va ser acusat de falsedat documental i d'usurpació de persona, cosa que va motivar que s'obrís una altra causa contra ell al jutjat d'instrucció de guàrdia de Barcelona. El fugat tenia cobertura de la 'Ndrangheta perquè era un membre important dins la seva estructura, ja que ocupava la figura dedicada a desenvolupar l'activitat criminal a través del tràfic de drogues i armes. La Policia Nacional li havia seguit la pista des de l'octubre del 2018, després de tenir coneixement, amb la col·laboració de les autoritats italianes, que podia amagar-se primer a Màlaga i després a Barcelona, on el van detenir.