Les malalties neurològiques causen un 21% de les morts a Catalunya

Les malalties neurològiques causen un 21,14% de les morts que es produeixen cada any a Catalunya, on 13.300 persones van morir per aquesta causa el 2017, segons es desprèn de l'informe 'Impacte de les malalties neurològiques en la mortalitat espanyola', elaborat per la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).

Al conjunt de l'Estat, aquestes malalties causen un 19% de les defuncions (més de 78.000). Aquest percentatge se situa a un 14,6% en el cas de les defuncions d'homes i fins a un 23,6% en el cas de les dones, segons l'informe, basat en les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu del treball, presentat a la 70a reunió anual de la SEN, és determinar el pes de les malalties neurològiques en la mortalitat espanyola i en la de les diferents comunitats autònomes, així com l'evolució que han presentat les malalties neurològiques amb un índex més elevat de mortalitat durant l'última dècada. Ara bé, segons ha informat el vocal de la SEN, Juan Carlos Portilla, aquestes xifres podrien ser encara més elevades, perquè, segons la catalogació de la Classificació Internacional de Malalties, no s'han pogut comptabilitzar les defuncions que es produeixen per traumatisme cranioencefàlic.

Cantàbria (24,1%), el País Basc (22,6%) i Navarra (22%) són les comunitats autònomes amb un percentatge de mortalitat per malalties neurològiques més elevat respecte al total de defuncions. Per contra, les Canàries (14,5%), la Comunitat de Madrid (16,35%) i Extremadura (16,8%) són les regions on es produeix un percentatge de morts per malalties neurològiques més baix. En xifres totals, Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha més morts per malalties neurològiques, amb més de 13.300 defuncions a l'any.

Una mortalitat en augment

Una altra de les conclusions de l'informe és que, encara que la mortalitat a Espanya ha augmentat durant els últims 10 anys (10,5%), el nombre de defuncions per malalties neurològiques ha crescut a un ritme més elevat (18,5%).

"Existeixen moltes malalties neurològiques, la incidència de les quals augmenta considerablement amb l'edat. L'envelliment progressiu de la població i el fet que les dones visquin més anys que els homes expliquen aquestes dades, però també ens porta a pensar que, en un futur, aquest increment serà encara més gran", ha comentat el doctor Portilla.

De fet, el risc de desenvolupar malalties com les cerebrovasculars (principalment els ictus), demències (sobretot la malaltia d'Alzheimer) i els parkinsonismes (especialment la malaltia de Parkinson), que són les malalties neurològiques que comporten un nombre més important de defuncions entre la població espanyola, augmenta notòriament amb l'edat.

D'altra banda, i si es té en compte la mortalitat per entitats específiques, les malalties cerebrovasculars constitueixen la primera causa de mortalitat en les dones i la segona en tota la població espanyola. En aquest punt, la SEN ha informat que actualment les malalties cerebrovasculars causen a Espanya més de 27.000 morts a l'any (11.500 en homes i 15.500 en dones), i les segueix l'Alzheimer, amb unes 14.800 defuncions a l'any (4.300 en homes i 10.500 en dones).