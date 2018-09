El malestar veïnal per l’incivisme s’estén des de la Barceloneta

Baralles, consum i tràfic de drogues al carrer, soroll, brutícia, problemes de convivència... Són alguns dels maldecaps que comparteixen veïns de diferents zones de Barcelona. Especialment al front marítim i al casc antic. Per això ara han decidit que el malestar que aquest estiu ja s’ha deixat sentir en diferents protestes a la Barceloneta vagi més enllà d’aquest barri i fan una crida a tothom a protestar, aquest dissabte a la tarda, contra la “Barcelona que no funciona” en el que han batejat com a “tsunami veïnal”. La marxa, que s’organitzarà en quatre columnes que sortiran de punts calents com la Vila Olímpica o el Raval i el Poble-sec, però, ha generat divisió en el moviment veïnal. Algunes entitats, com Acció Raval o el Lokal, han denunciat públicament que ningú no els ha convidat a participar-hi i que, de fet, no els han respost preguntes com qui convoca la protesta o quin és el manifest. Alguns, tenint en compte la proximitat de les eleccions municipals i el caràcter genèric dels temes pels quals es protesta, hi veuen oportunisme.

El manifest de la convocatòria, que de moment han firmat una quinzena d’entitats, destaca que la convivència a la ciutat “ha arribat a punts insostenibles” en alguns barris i crida a fer veure a l’alcaldessa que les coses “no s’estan gestionant com cal” i que “el ciutadà està emprenyat”. S’hi han sumat associacions com la Unió de Veïns del Poble-sec, que remarca que s’ha decidit protestar per aquells problemes comuns a diferents zones, que són, apunten, “l’incivisme, la inseguretat i la neteja” i que, per això, el manifest no entra en els detalls de cada problemàtica. “La manifestació vol ser l’inici d’un front veïnal per recuperar la ciutat per als veïns”, apunta Sergi Gàzquez, portaveu de l’entitat. També des del barri del Maresme el president de l’associació de veïns, Santos Pérez, lamenta que en aquesta zona no s’està tenint prou cura d’espais com les àrees infantils i que, en termes generals, se senten “desatesos” pel govern municipal.

Des d’Acció Raval, la plataforma veïnal que va néixer per fer front als narcopisos, en canvi, lamenten que no s’hagi comptat amb ells ni amb altres entitats del Raval i asseguren que els motius de protesta inclosos en el manifest “queden curts” i que també s’hauria de fer referència a aspectes com l’especulació immobiliària o els efectes del turisme. “Ens han deixat fora de manera deliberada”, lamenten. També des d’entitats com l’associació de veïns del Casc Antic assenyalen que no se’ls ha informat de la convocatòria. “És oportunista”, lamenta Maria Mas, d’aquesta associació.

La protesta serà l’avantsala de la tardor calenta que viurà l’equip de l’alcaldessa, Ada Colau, que també té els partits de l’oposició posant èmfasi en els problemes de seguretat. Ahir mateix, la candidata del PDECat a les municipals, Neus Munté, assegurava que, en la pròxima comissió de Presidència demanaran a l’alcaldessa que rellevi la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, i que nomeni algú altre que pugui “restablir la normalitat a la Barceloneta”. I el PP ja ha apressat l’alcaldessa a presentar els resultats de l’última enquesta de victimització per saber la percepció dels barcelonins sobre la seguretat.

Colau també es va referir ahir, en una entrevista a TV3, a les queixes veïnals per la inseguretat -sobretot a Ciutat Vella- i va admetre que els furts han anat a més i que cal un reforç policial i, també, canvis en l’àmbit judicial per fer front a la reincidència. De fet, l’alcaldessa va dir que en la reunió que celebrarà avui amb els consellers d’Interior i Justícia té previst tornar a posar sobre la taula del Govern la necessitat d’intensificar la presència dels Mossos al centre de la ciutat, com ja va demanar abans de l’estiu. Creu que ara la resposta serà diferent. “Augmenten els furts i tenim un tema de narcopisos enquistat; això és narcotràfic i necessitem més implicació dels Mossos”, va detallar Colau.

El cap de files del PSC a la ciutat, Jaume Collboni, que ahir va anunciar que els socialistes demanaran la compareixença del conseller d’Interior, Miquel Buch, perquè expliqui l’estratègia dels Mossos a Barcelona i per demanar-li que hi hagi a la ciutat almenys 4.000 agents de seguretat ciutadana, va reclamar que la trobada entre conseller i alcaldessa no acabi “només amb bones paraules”