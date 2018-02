Una manifestació contra els mites de l'amor romàntic per 'Sant Violentí'

Les associacions Vaga Feminista i Novembre Feminista han convocat per al dia de Sant Valentí, 14 de febrer, una concentració a Barcelona per denunciar que "els mites de l'amor romàntic fomenten relacions d'opressió". Amb el lema "Desmuntem Sant Violentí" –amb un joc de paraules per criticar aquesta festivitat– les dues organitzacions han denunciat que està "basada en el consum" i que perpetua "el mite de l'amor romàntic, clàssic en la nostra cultura, i que fixa estereotips de gènere".

L'ideal romàntic, segons els convocants de la mobilització, "provoca l'acceptació, normalització, justificació o tolerància de comportaments clarament abusius, ofensius i desiguals que són la base de les violències masclistes". Amb aquesta protesta, pretenen mostrar rebuig a "la compatibilitat entre amor i maltractament, a la creença que el desenvolupament personal està fora de nosaltres i que una altra persona ens completarà, que l'amor és oblidar-nos de nosaltres mateixes i que la gelosia expressa amor".

La concentració precedirà la vaga convocada amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, que vol denunciar les desigualtats entre homes i dones, basades en un model que, segons aquestes associacions convocants, "supedita a les dones, enalteix el sacrifici, el control i les situacions de dificultat, i estableix un caldo de cultiu de les situacions abusives i les relacions masclistes".

L'alternativa del V-Day

El V-Day, un moviment global artístic per recaptar fons contra la violència masclista a través dels monòlegs de l'autora americana Eve Ensler, se celebrarà a Barcelona els dies 15 i 16 de febrer gràcies a l'associació Women's March, que l'ha organitzat com a alternativa al dia de Sant Valentí.

La iniciativa V-Day va sorgir a finals dels anys 90 als Estats Units davant el gran èxit de l'obra 'The vagina monologues' [Els monòlegs de la vagina] d'Eve Ensler, amb la qual va aconseguir recaptar 250.000 dòlars en una sola tarda, ha recordat, en declaracions a l'agència Efe de Rachel Martiñan, l'organitzadora del Women's March Barcelona i del V-Day Barcelona.

Women's March és una iniciativa global creada després de la gran marxa celebrada el 21 de gener del 2017 de manera simultània en diferents parts del món com a rebuig a la investidura de Donald Trump, considerada "la protesta més gran a escala mundial", ha subratllat Martiñan.

El grup creat al voltant d'aquesta iniciativa a Barcelona ha decidit celebrar per primera vegada el V-Day a la capital catalana, amb el suport de la regidoria de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament, al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.