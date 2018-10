Un manifestant de l'1 d'octubre a la Ciutadella denuncia els Mossos per trencar-li la ròtula amb un projectil d'escuma

Un manifestant que l'1 d'octubre passat era al Parc de la Ciutadella, a la marxa que va acabar a les portes del Parlament, ha presentat una querella contra els Mossos d'Esquadra per trencar-li la ròtula amb un projectil d'escuma. Els antidisturbis dels Mossos fan servir l'escuma des que es van prohibir les pilotes de goma. La querella, presentada als jutjats de Barcelona per l'advocada d'Irídia Carla Vall, es dirigeix a l'agent –encara per identificar– que suposadament va disparar un projectil d'escuma i als seus superiors jeràrquics per un delicte de lesions.

En l'escrit, el denunciant explica que l'1 d'octubre a la nit era al Parc de la Ciutadella, però que va decidir quedar-se al marge de les persones que es van acostar a les portes del Parlament perquè feia un mes que l'havien operat de l'espatlla i portava un cabestrell. L'home, veí de Barcelona, assegura que es va situar a prop de l'estàtua dels Voluntaris Catalans de la Ciutadella quan, a les 22.15 h, "l'ambient va canviar de manera sobtada" i "sense cap avís per part dels agents, va sentir un so d'un tret i, de manera immediata, un impacte molt fort al genoll esquerre".

El denunciant manifesta que va voler buscar el projectil, però que els antidisturbis van avançar i els van fer marxar de la zona. La querella afegeix que el dolor que li provocava l'impacte "li impedia caminar sense ajuda", perquè no podia doblegar la cama. L'endemà, a l'hospital, li van dir que tenia la ròtula trencada. El van intervenir d'urgència el mateix dia i l'home ara està en un procés llarg de rehabilitació. També està de baixa laboral i ha patit ansietat. Vall recorda que l'escuma "és una arma de precisió" i que aquest tipus de projectil "només es pot disparar a les parts toves del cos".