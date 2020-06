Un manifestant s'enfronta a tres anys de presó acusat de trencar una cadena i agredir un mosso

El 30 de gener del 2018, el dia que estava previst el ple d'investidura de Carles Puigdemont, centenars de persones van entrar al Parc de la Ciutadella. Els Mossos havien blindat el recinte, però els concentrats van aconseguir obrir una de les portes i van inundar els camins fins al Parlament. L'obertura de la porta ha arribat aquest matí a judici a l'Audiència de Barcelona, on un manifestant s'enfronta a tres anys de presó. L'acusa la Fiscalia, que considera l'home, sense antecedents penals, responsable de dos delictes. Un de desordes públics –dos anys de presó– per haver trencat suposadament la cadena de la porta i un d'atemptat a agent de l'autoritat –un any de presó– per agressió a un mosso d'esquadra.

651x366 L'acusat declarant aquest matí durant el judici a l'Audiència de Barcelona / ARA L'acusat declarant aquest matí durant el judici a l'Audiència de Barcelona / ARA

La Fiscalia descriu que el manifestant, "amb un casc integral posat i la cara parcialment tapada", ja que aquell dia els concentrats portaven caretes de Puigdemont, va col·locar una corda en una de les reixes de la Ciutadella "perquè la gent s'hi pogués enfilar i saltar". El ministeri públic afegeix que després l'home va utilitzar un martell per "etzibar cops" per trencar la cadena d'una de les portes i facilitar així que les persones "envaïssin el lloc". Segons la Fiscalia, uns mossos de paisà li van demanar que "deixés de donar cops i ell en va fer cas omís", i quan els agents el van allunyar de la porta "l'acusat va passar el martell a un home" i va donar una puntada de peu i una empenta a un dels policies.

Però l'advocat del manifestant, Benet Salellas, posa en dubte aquest relat i avisa que les proves són les declaracions dels mossos. Salellas apunta que no hi ha imatges de l'home picant amb el martell o agredint els agents. Per això lamenta que la Fiscalia agafi la versió policial sense cap altre fonament, com per exemple imatges, informes mèdics o testimonis externs, a més de criticar la petició de pena sense que s'hagin causat lesions ni danys.

La Generalitat també exercia d'acusació en aquest cas, però aquesta setmana es va retirar. El canvi s'ha argumentat pel fet que la decisió de presentar-se es va prendre durant el 155 i que s'ha vist que no hi ha mossos d'esquadra ferits, cap agent ha demanat a l'administració que es personi ni s'ha detectat material malmès.