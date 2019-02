Identifiquen els manifestants d'una protesta per l'enderroc de Ca la Trava

Una vintena de persones s'han manifestat davant l'edifici de Ca la Trava del barri de Gràcia de Barcelona per protestar contra el seu enderroc. El grup s'hi ha concentrat al veure que alguns operaris estaven treballant a la bastida que envolta l'edifici; el bloc havia estat ocupat i va ser desallotjat el 18 d'octubre. Els manifestants han criticat que s'hi vulgui construir una nova promoció de pisos de luxe i han tallat la circulació de la Travessera de Gràcia durant mitja hora. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat porres extensibles per treure el grup del mig de la via. També els han identificat i els han escorcollat.

Els concentrats han cridat en contra de l'especulació i han considerat que no es compleixen les mesures de seguretat en les tasques prèvies de l'enderroc de Ca la Trava. Els manifestants ja van desmuntar aquest dimarts una part de la bastida que envolta l'edifici i fa només una setmana una quarantena de persones es van concentrar al mateix bloc, abans de llançar pintura vermella contra la seu del districte de Gràcia.