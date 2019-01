Els manters tornen a Plaça Catalunya després del desallotjament

Els 'top manta' han tornat a ocupar la zona de vianants de Plaça Catalunya i els vestíbuls de l'estació subterrània a partir d'aquest migdia, després de l'operació conjunta de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra d'ahir per fer-los marxar de la zona. Tot i que durant el matí gairebé no hi havia venedors ambulants, cap a les quatre de la tarda molts ja s'havien posat al voltant de la plaça i a les entrades de l'estació de metro i ferrocarrils.

540x306 Vista de Plaça Catalunya d'avui a les 16h / Cèlia Atset Vista de Plaça Catalunya d'avui a les 16h / Cèlia Atset

Ahir a primera hora de la tarda la Guàrdia Urbana, amb el suport dels Mossos, va encapçalar un dispositiu que va desallotjar els manters de la plaça. Segons va informar la Guàrdia Urbana per Twitter, en l'operació conjunta es van requisar 915 objectes i es van interposar 21 denúncies per venda ambulant sense autorització. Després els agents van establir guàrdies als accessos de l'estació al llarg de la tarda per evitar que s'hi tornessin a instal·lar els manters.

L'operació, segons van explicar fonts municipals, s'emmarcava en els dispositius ordinaris per combatre la venda il·legal a Barcelona, mentre s'espera la interlocució de Guàrdia Urbana, Mossos, TMB i Renfe de cara a una acció de més envergadura per fer-hi front.

En aquest context, el comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, ha reclamat "un pas més" contra el 'top manta'. Recasens ha apostat perquè hi hagi més coordinació entre les administracions, en comptes d'expulsar periòdicament els venedors ambulants com es fa fins ara.

A més, ha dit que si les converses amb els operadors ferroviaris prosperen, confia que properament es podrà dur a terme un nou operatiu. La nova estratègia passaria per fer una "feina de saturació", amb presència policial estable a l'espai per evitar que s'hi instal·lin els venedors ambulants.

Precisament, durant les festes de Nadal l'alerta antiterrorista va fer reduir els efectius disponibles i va obligar a posposar els dispositius a Plaça Catalunya, un dels epicentres del 'top manta' a Barcelona.