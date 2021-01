Les escoles seguiran obertes tot i la pujada "pronunciada" de grups confinats i professionals contagiats

Fins a finals de gener o principis de febrer es preveu que hi hagi una pujada "pronunciada" dels grups escolars confinats i dels casos positius per covid-19 entre els professionals del sector educatiu. Però, tot i la previsió, el departament d'Educació es compromet a mantenir les escoles obertes "sigui quin sigui el nivell de la pandèmia". "És l'única manera de mantenir els nivells de cohesió social i igualtat d'oportunitats necessaris per superar aquesta crisi", ha afirmat la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, en una roda de premsa per fer balanç de la primera setmana de classe després de les festes de Nadal.

Aquest és un dels arguments que van defensar uns 90 professionals vinculats a l'educació, la sociologia, l'economia, la ciència política, la psicologia i la pedagogia, entre altres branques, quan fa uns dies van publicar un manifest en què es posicionaven "a favor de l'obertura escolar, com a instrument essencial de lluita contra la desigualtat educativa i garant de l'equitat social". El manifest era una resposta a una polèmica carta que una vintena d'epidemiòlegs i estadístics van enviar al departament de Salut demanant un "tancament temporal dels centres docents", des de l'educació primària fins a la universitària, per "evitar nous contagis i contribuir a la reducció de la incidència del covid-19".

Segons Cuenca, aquest "creixement bastant vertical" dels casos s'explicarà per tres motius: el departament s'està posant al dia després de tres setmanes sense recollir dades, a nivell comunitari la pandèmia també està descontrolada i els cribatges massius als centres estan fent aflorar positius que obliguen a confinar grups estables. Fins ara, les 32.892 proves PCR per automostres que s'han fet els docents i professionals de les escoles –el 23% de les previstes– han permès detectar 656 positius, un 1,7% del total. "Són uns nivells sostenibles i manejables", ha indicat. També ha destacat que hi ha tres centres tancats a causa del virus (una escola rural, una bressol i una infantil) i un 1,47% dels grups bombolla confinats, cosa que afecta uns 25.000 alumnes (l'1,76% del total a Catalunya).

Deures pendents en ventilació i portàtils

A banda de gestionar l'impacte diari de la pandèmia, el departament arrenca el segon trimestre d'aquest curs amb deures pendents. En matèria de ventilació, per exemple. Durant les vacances de Nadal, el conseller, Josep Bargalló, va assegurar que instal·laria purificadors en les escoles més fredes, atès que les classes es van reprendre en plena onada de fred i no es podia mantenir el confort tèrmic i alhora ventilar les aules. El primer dia de curs, però, els centres van rebre unes noves recomanacions que els permetien reduir molt el temps de ventilació. Cuenca ha dit que no han rebut queixes dels centres, sinó "15 o 20 consultes", i que totes s'han pogut resoldre a través de fer "una millor ventilació natural", així que no hi ha cap centre que hagi requerit sistemes de ventilació alternatius.

L'ARA sí que ha rebut queixes d'alguns docents pel fred que fa a classe. "Soc docent d'ESO i batxillerat en un institut públic de Terrassa. Hem fet totes les classes a molt menys de 17 graus i dilluns i dimarts no vam superar els 10. Les aules són en mòduls i no estan aïllades", ha denunciat una docent a aquest diari.

Pel que fa a l'entrega de dispositius, només se n'han entregat 15.510 dels 300.000 destinats als alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i formació professional, a causa de problemes de fabricació i logístics. Tot i que es va anunciar que els famosos portàtils s'entregarien abans de Nadal, Cuenca ha dit que el repartiment s'acabarà abans del segon trimestre, és a dir, 3 mesos després i quan ja només quedaran 3 mesos més de classe. Tampoc s'han acabat de repartir els 72.300 ordinadors previstos per als docents, dels quals se n'ha entregat la meitat.

En estudi l'opció d'un mestre a casa

A més, la conselleria de Bargalló també està resolent un tema pendent: unes instruccions per "clarificar" en quins casos els infants poden rebre educació a casa, després que s'hagin registrat alguns casos d'absentisme per por al contagi. Aquesta atenció domiciliària està pensada per a alumnes que tenen malalties cròniques que no els permeten anar a l'escola, però ara s'hi afegiran alumnes que conviuen amb persones de risc davant el covid-19. En aquests casos, Salut i Educació analitzaran conjuntament la situació de la família i també el risc que comporta per al docent anar a aquest domicili.