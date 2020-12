Manuel Valls dona suport als pressupostos de Colau i ERC

Barcelona pel Canvi, de Manuel Valls, donarà suport als pressupostos municipals del 2021, acordats pels grups de govern (BCNComú i PSC) i Esquerra. El regidor ha explicat el seu vot favorable com un acte de responsabilitat i d'"altura de mires" davant de la greu crisi social i econòmica que ha d'afrontar Barcelona, però ha criticat la decisió de l'alcaldessa Ada Colau d'haver primat els republicans com a socis en un gest que ha qualificat de "petita política". Els comptes barcelonins s'han d'aprovar en el ple de dimecres i, amb 3.231 milions d'euros, suposaran una xifra rècord (un 6,5% per sobre de l'actual) que permetrà al consistori augmentar l'endeutament en 150 milions.

Valls, el vot del qual va tornar a donar la clau als de Colau malgrat que ERC va guanyar les municipals de l'any passat, s'ha mostrat dolgut que l'alcaldessa hagi oblidat el seu suport, controvertit i criticat per sectors progressistes. Li ha retret que ara hagi preferit llançar-se als braços de l'Esquerra d'Ernest Maragall per buscar l'etiqueta de pressupostos "progressistes", unes paraules, ha dit, "màgiques però buides". Per contra, qui va ser primer ministre francès va titllar l'acord, que es va escenificar ahir diumenge amb una fotografia a l'ajuntament, de "nou tripartit".

Segons Valls, l'acord amb ERC no va fer que la seva formació dubtés que havien de donar suport als pressupostos, malgrat que no ha amagat haver-se sentit decebut per una "fotografia precipitada" que no buscava altra cosa que emmascarar que BCN pel Canvi ha permès Colau ser on és. "Malauradament, l'equip de govern ha jugat a la petita política, el tripartit municipal ha optat per actuar una vegada més en clau electoral", s'ha queixat Valls en una compareixença des de l'Ajuntament en què també ha criticat que els republicans haguessin intentat "vetar" la formació.

Malgrat tot, Valls, a qui el suport a Colau li va fer trencar amb Ciutadans i perdre un regidor, ha ofert la mà estesa a l'alcaldessa pel bé comú i per una "decisió de ciutat", en contra dels "interessos electorals i deliris nacionalistes" que dicten els passos del grup municipal d'ERC. "Hi ha un altre camí i majories alternatives", ha dit.

Valls també ha assenyalat els grans reptes a què ha de fer front Barcelona a causa de la pandèmia, de l'absència de turisme i activitat comercial. "Ens juguem el futur d'una Barcelona en decadència", ha subratllat el regidor, que ha volgut exemplificar aquestes hores baixes de la ciutat amb el fet que l'aprovació de la distribució de la vacuna del covid-19 s'ha pres a Amsterdam, que va guanyar Barcelona en la cursa per ser la nova seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) quan aquesta va marxar de Londres a causa del Brexit.