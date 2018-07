18 maquetes per corregir el front litoral de Barcelona

Creativitat per reinterpretar els 10 quilòmetres de front litoral barceloní i tècnica per aconseguir una ciutat més connectada al mar, més verda i més cívica. Aquesta és la idea darrere dels 16 treballs de final de grau d’alumnes d’últim curs de la UIC Barcelona School of Architecture, que s’exposen fins divendres al Museu Marítim de Barcelona. Un total de 18 panells i maquetes amb diferents intervencions arquitectòniques entre els rius Besòs i Llobregat conformen aquesta mostra, que rep el nom de 'Barcel/on/a/line: Green urban strategies from river to river'.

“L’exposició compta amb propostes agosarades que neixen de necessitats urbanes com connectar la zona aïllada del Llobregat amb el mar o resoldre el desnivell entre Ciutat Vella i el Moll de la Fusta”, explica Iñaki Baquero, arquitecte i professor a la School of Architecture. L’objectiu era que els estudiants traslladessin problemàtiques reals a què s’enfronta Barcelona pel que fa al mar, com l’obertura a la Barceloneta des del Parc de la Ciutadella, als seus treballs finals de carrera.

“La meva intervenció té en compte el veí del 22@, no només en qüestions d’accessibilitat. Allà hi viuen ciutadans que no estan d’acord amb la construcció d’hotels turístics, per exemple, i ho manifesten pintant els murs”, explica Lautaro Longo, estudiant i creador del projecte Metropolitan Design Centre. El seu treball final imagina el cementiri del Poblenou com un espai per a artistes i laboratoris, amb la construcció d’un viver d’empreses i una biblioteca d’alta tecnologia, inspirant-se en l’esperit del barri.

Com que la viabilitat no és l’objectiu de l’exercici, 'Barcel/on/a/line' exhibeix des d’intervencions molt locals, centrades en un barri concret, fins a programes que persegueixen la modificació integral –i poc probable– de zones ja edificades o portuàries. Les maquetes s’exposen juntes, simulant la totalitat del front marítim, però els visitants també poden conèixer individualment els plànols de l’emplaçament geogràfic i de les infraestructures, dissenyats per a cadascun dels projectes.