La carn de marca blanca de l'empresa del brot de listeriosi estava mal etiquetada i té listèria

La carn de marca blanca de La Mechá, la fabricada per l'empresa del brot de listeriosi, estava mal etiquetada i té el bacteri de la listèria. Aquest producte s'havia comercialitzat "sense marca" de fabricació i està contaminada, segons han dit a Efe fonts de la conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia. La partida de carn la va distribuir Comercial Martínez León, que la va comercialitzar com a marca blanca, i no es va immobilitzar fins aquest divendres, després d'haver ampliat l'alerta de listeriosi a la carn entatxonada de La Mechá. El brot afecta més de 200 persones –amb cinc possibles casos a Catalunya– i ha causat almenys una mort –se n'investiga una segona.

L'últim informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) explica que, segons ha informat la Junta, la carn de La Mechá venuda com a marca blanca tenia la mateixa presentació que la que s'havia comercialitzat per l'empresa Magrudis –la fabricant de la carn entatxonada contaminada–, però que en l'etiquetatge no apareixia cap marca de fabricació i només es feia referència a la informació nutricional. L'Aesan, que depèn del ministeri de Sanitat, apunta que es tracta "d'una gravíssima deficiència amb un etiquetatge incorrecte, que de cap manera permetria ser comercialitzat".

Després que les anàlisis preliminars hagin confirmat que la carn de marca blanca de La Mechá també té listèria, la Junta explica que no va tenir coneixement de l'existència de la marca blanca fins al 21 d'agost, gairebé una setmana després que s'activés l'alerta sanitària pel brot de listeriosi. Una "quantitat petita" d'aquest producte es va immobilitzar divendres quan es va detectar en un comerç de la localitat sevillana de Brenes. La Junta desconeix amb precisió la quantitat de carn que ha sigut distribuïda com a marca blanca, malgrat que les autoritats sanitàries andaluses han informat al ministeri que han contactat amb les empreses destinatàries d'aquest producte.

Davant d'aquesta situació, l'Aesan insisteix que és important adquirir només productes que estiguin etiquetats correctament, en què es pugui saber qui és el responsable de la seva fabricació. També subratlla que aquest mal etiquetatge impedeix que els consumidors que han adquirit la carn de marca blanca puguin vincular-la amb el producte de l'empresa Magrudis del brot de listeriosi, "tot i ser el mateix producte de l'alerta que es va activar el 16 d'agost". Amb el brot actual, segons Sanitat, aquesta deficiència pot tenir "una transcendència per a la salut", a part de ser una praxi "no ajustada a la normativa" que propicia "un risc innegable".

El ritme de casos nous de listeriosi es redueix

Pel que fa als afectats de listeriosi, el ritme de casos nous s'ha reduït. Des que es va activar l'alerta sanitària 190 persones han sigut diagnosticades de listeriosi a Andalusia, 98 de les quals continuen hospitalitzades. Segons les dades de la conselleria de Salut i Famílies de la Junta, dels 98 pacients ingressats en centres públics i privats –36 són dones embarassades–, vuit ja estan confirmats com a infectats pel bacteri de la listèria i tres són a la unitat de cures intensives (UCI).

En paral·lel, l'organització de consumidors Facua ha anunciat que està estudiant ampliar la querella que va presentar als jutjats de Sevilla contra l'empresa Magrudis per incloure-hi la Junta d'Andalusia. Facua ha explicat que els advocats de l'organització plantegen l'ampliació de la querella per un possible delicte contra la salut pública contra càrrecs de la Junta i contra el "presumpte" gerent de l'empresa, ja que consideren que no ha quedat clar qui està al capdavant de Magrudis.