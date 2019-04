L'ARA organitza un debat per parlar de la cara més oculta de la maternitat

La imatge idealitzada que ens han venut de la maternitat sovint no coincideix amb la realitat. Hi ha una cara oculta –soledat, esgotament, dolor físic, poc suport social, insatisfacció, depressió, cost laboral...– que ha començat a emergir des que són les mateixes dones les que escriuen el relat de la maternitat, ja sigui a la literatura o en format documental.

Hi ha molts temes que envolten la maternitat –reproducció assistida, infecunditat, depressió postpart, dol perinatal...– que continuen sent tabú. També hi ha moltes maneres de ser mare i la maternitat no és només biològica. Per parlar de tot plegat en primera persona, obertament i sense embuts, l'ARA ha organitzat un debat amb la participació d'Estel Solé, escriptora i actriu; Bruna Álvarez, antropòloga i investigadora del grup AFIN-UAB; Esther Vivas, periodista i autora del llibre 'Mama desobedient'; l'economista Elena Costas, i la fotògrafa i 'instagramer' Victoria Peñafiel.

L'acte, que se celebrarà el 2 de maig a les 18 hores a la sala La Bonne, estarà presentat i moderat per Laura Rosel i ja pots reservar la teva entrada aquí. El paper de la maternitat al segle XXI també serà analitzat en un dossier especial que es publicarà el 5 de maig i un interactiu amb tots els testimonis que l'ARA ha recollit a través d'aquest mur de participació.