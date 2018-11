La marxa per conscienciar del canvi climàtic recorre Barcelona

Unes 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat avui per la capital catalana per alertar dels problemes que provoca el canvi climàtic, en especial a les grans ciutats. Els manifestants han reclamat que aquesta lluita es converteixi en una prioritat en les agendes polítiques i mediàtiques.

Convocada pel Moviment per la Justícia Climàtica, la marxa ha arrencat al migdia en un ambient festiu a l'Arc de Triomf i ha prosseguit fins a l'entrada del port. Hi han participat més de 170 col·lectius de diferents àmbits, segons han assegurat els organitzadors, que han xifrat en prop de 4.000 les persones que s'han sumat a la marxa, mentre que la Guàrdia Urbana ha reduït aquest nombre fins a unes 1.200.

El Moviment per la Justícia Climàtica ha proposat 94 mesures per frenar i mitigar el canvi climàtic i ajudar la ciutadania a adaptar-se a aquest procés. Elaborat per entitats i organitzacions de l'àrea metropolitana, el document amb les propostes inclou mesures en l'àmbit de la mobilitat, els residus, la biodiversitat, l'alimentació, la construcció, l'educació, l'aigua, el turisme massiu o la desinversió en energies fòssils.

Els manifestants han alertat que, si no es prenen mesures urgents, els problemes que està creant el canvi climàtic poden arribar a ser irreversibles.

La manifestació s'ha convocat avui en el context de la trobada del C40, una reunió internacional de ciutats pel clima que tindrà lloc el 13 i el 14 de novembre a Barcelona.

El Moviment per la Justícia Climàtica és una plataforma que integra persones, entitats socials i ecologistes.