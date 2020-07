La mascareta a la feina deixa de ser obligatòria quan els treballadors estan asseguts al seu lloc de treball

Salut relaxa l'obligatorietat de portar mascareta a la feina. El departament ha actualitzat el document de condicions i excepcions de la mesura, vigent des de dijous passat, i en l'àmbit laboral els treballadors poden prescindir de portar-la quan estiguin "asseguts i/o fent una tasca que no comporti mobilitat" al seu lloc de treball, tot i que continua sent "recomanable". En canvi, i com passava fins ara, la mascareta encara és obligatòria per a "tots els desplaçaments" que es facin a l'interior del centre de treball, com són les entrades, les sortides i per anar al lavabo. En el primer document fet públic per Salut, l'única excepció per a aquesta mesura de seguretat era estar dins d'un despatx propi d'ús individual i amb la porta tancada.

De manera semblant al que ja s'havia aprovat la setmana passada, es pot continuar prescindint de la mascareta en aquelles feines que impliquin un "gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l'interior o a l'exterior", com ara algunes feines relacionades amb la construcció. A l'exterior tampoc és necessària si la feina implica pràctica esportiva. El departament, però, situa aquestes excepcions en situacions en què es pugui garantir la "seguretat i salut" dels treballadors i remarca l'obligació que les empreses "garanteixin totes les mesures de protecció". Les instruccions contrasten amb la falta de controls que la Generalitat preveu fer als centres de treball. Tal com va afirmar fa uns dies la consellera de Salut, Alba Vergés, l'objectiu no és fer controls sinó que "s'interioritzi" la mesura.

A trets generals, i ja fora de l'àmbit laboral, la mascareta és obligatòria per sortir al carrer –encara que es pugui mantenir la distància de seguretat– a tothom a partir dels 6 anys, excepte si són persones amb una malaltia o dificultat respiratòria que pugui empitjorar amb la mascareta, les que no són capaces de treure's la mascareta de manera autònoma i les que pateixen trastorns o alteracions de la conducta que fan inviable fer-la servir. Tampoc és necessària si s'està fent esport, menjant o bevent. Al domicili no és necessària si s'està amb persones amb les quals es conviu habitualment, igual que en vehicles particulars. És obligatori portar-la, per contra, al transport públic –també els conductors– i en desplaçaments amb patinet elèctric.