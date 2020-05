L’ús de mascareta serà obligatori als espais públics

S’havia convertit en la pregunta diària de les rodes de premsa: “¿Serà obligatori portar mascareta als llocs públics més enllà del transport col·lectiu?”, demanaven amb insistència els periodistes. Sanitat feia dies que estudiava la proposta i algunes comunitats com Catalunya ja ho havien demanat, però ahir, en la desena videoconferència que van mantenir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els presidents autonòmics, “la petició es va fer de manera unànime”, tal com va destacar la ministra portaveu de l’executiu central, María Jesús Montero.

El govern espanyol emetrà una ordre ministerial en els pròxims dies que regularà com ha de ser l’ús de les mascaretes en els espais públics. La mesura, per tant, encara s’ha de perfilar per saber quins espais públics afectarà i quines excepcions tindrà en compte, i és que Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, ha explicat en més d’una ocasió que la mesura pot ser contraproduent per a les persones que pateixen ansietat o problemes respiratoris i fins i tot per als nens. De moment, caldrà esperar a tenir la lletra petita d’aquesta nova ordre ministerial per saber fins on regula.

Sense franges horàries

Els municipis de menys de 10.000 habitants no tindran restriccions

L’executiu central va decidir també eliminar les franges horàries per a tots els nuclis de població de menys de 10.000 habitants, com ja va fer amb els municipis de menys de 5.000. Els seus habitants podran fer esport i passejar ininterrompudament entre les 6 h i les 23 h de la nit, ja que la Moncloa considera que “no tenen cap perill d’aglomeracions”. En aquest sentit, Simón va detallar que gran part d’aquests municipis “estan en una situació molt favorable”, i va subratllar que en cas que en aquests nuclis es detecti un focus d’infecció, “les comunitats autònomes seran les encarregades d’aplicar les mesures de control pertinents”.

A Catalunya hi ha 90 municipis catalans d’entre 5.000 i 10.000 habitants que gaudiran d’aquesta flexibilització, que entrarà en vigor de manera imminent tan bon punt es publiqui l’ordre ministerial que la regula. En canvi, 121 localitats catalanes seguiran sota l’obligació de complir estrictament les franges horàries.

Les rebaixes, a la fase 1

Sanitat va rectificar i les permetrà als comerços

Tot i que la setmana passada el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) restringia les accions comercials que acumulessin un excés de públic “tant dins l’establiment comercial com als voltants”, després de les fortes crítiques de la patronal de les grans superfícies i el sector tèxtil, així com del comerç minorista, finalment l’executiu espanyol va decidir fer marxa enrere i permetrà que a partir d’avui mateix els establiments comercials de la fase 1 puguin fer accions comercials de promoció sempre que vagin acompanyades de mesures que garanteixin el compliment de la distància de seguretat entre les persones, i que respectin els límits d’aforament. La rectificació ja es va publicar al BOE d’abans d’ahir.

Vuit aeroports més

Se sumaran als cinc que ja funcionen com a punt d’entrada

Per seguir controlant la importació de casos de coronavirus, l’equip de Sánchez va ampliar els punts d’entrada per via aèria durant les fases de desescalada. D’aquesta manera, vuit aeroports s’afegeixen a la llista actual. Són els aeroports de València, Fuerteventura, Lanzarote-César Manrique, Tenerife Sur, Alacant-Elx, Sevilla, Menorca i Eivissa. Fins ara els únics punts d’entrada a Espanya a través d’avió eren els de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canària, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol i Palma. Els ports designats com a via d’entrada no canvien i seguiran sent el de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Màlaga, Palma, Tenerife, València i Vigo.

Entrada a la fase 1

Avui hi entren Lleida, Girona i la Catalunya Central

A partir d’avui totes les regions sanitàries de Catalunya excepte Barcelona i la seva àrea metropolitana fan el salt a la fase 1 del desconfinament. D’aquesta manera viuran les mateixes condicions que ja tenen el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu-Aran. El ministeri va acceptar divendres que Girona, Lleida i la Catalunya Central, a més de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, passessin de fase però va descartar que també ho fes el Baix Montseny, tal com demanava la conselleria de Salut. Aquest territori, juntament amb Barcelona i l’àrea metropolitana, estrena avui les mesures suavitzades de la fase 0, amb l’obertura del comerç sense cita prèvia, entre d’altres.