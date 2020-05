Les escoles tornaran a obrir l’1 de juny i la mascareta ja és obligatòria a partir d’avui: les claus del dia, amb Antoni Bassas (21/05/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dijous, 21 de maig del 2020. En alguns casos ahir va ser el dia més calorós des de principi d'any, en indrets com Manresa, Valls o l'aeroport de Girona va haver-hi els primers 30 graus de l'any. Aquesta nit ha sigut tropical al Tibidabo, la temperatura mínima de més 20 graus d'aquesta matinada és una de les més prematures de la història de l'Observatori. Avui núvols prims i algunes tempestes de tarda al Pirineu.

1. Avui entra en vigor l’obligació de dur mascareta al carrer i als espais tancats sempre que no es puguin mantenir els dos metres de distància. Ahir ho va explicar Fernando Simón: " La mascareta comença a ser més important. Sí que és cert que en una situació en què hi ha escassetat de mascaretes, no només Espanya sinó tots els països de la UE, vam ser molt prudents de no fer recomanacions que no es podien aplicar". La mesura serà obligatòria per a tothom a partir de sis anys i recomanada per als infants d’entre tres i cinc.

2. Per cert que les platges de Barcelona van estar així, el primer dia que estaven obertes. La crònica del Pau Esparch té un títol molt entenedor: “Aglomeracions i gossos a la platja: els missatges confusos deixen escenes no permeses”. Per cert, l’aigua està a uns 16 graus en aquesta època de l’any.

3. Dades d’aquesta nit: les morts per coronavirus a Catalunya són ja 11.723. Ahir van morir 20 persones. I en les últimes 24 hores no es va registrar cap ingrés per coronavirus a una UCI. Això sí que és doblegar una corba.

4. El govern espanyol va salvar l’estat d’alarma amb Cs, el PNB i Bildu però es va allunyar d’ERC. Bildu va arrencar a canvi de l’abstenció el compromís del PSOE i Unides Podem de derogar la reforma laboral del PP i la promesa que Euskadi i Navarra tindran més marge de despesa per a polítiques socials i que tindran objectius de dèficit diferenciats de les altres autonomies. ¿Un pacte amb Bildu es carrega tota la reforma laboral? A última hora de la nit el PSOE va aigualir el contingut del pacte traient l’“íntegrament” que constava al text inicial.

5. Pedro Sánchez va afirmar des de la tribuna del Congrés de Diputats que el govern “va establir la prohibició d’acomiadar per raons del covid”, una afirmació que dista molt de la realitat. De fet, hi està havent molts més acomiadaments, precisament per la crisi econòmica que ha provocat el coronavirus. Els despatxos d’advocats en registren “milers i milers”. Tot això ho explica l’Àlex Font Manté, mentre continua costant Déu i ajuda cobrar l’ERTO. Per exemple, milers de treballadors cobraran el de l’abril el 10 de juny.

6. I per cert, augmenta el pessimisme pel futur de Nissan. Els treballadors mantenen la vaga indefinida després que la reunió amb l’empresa acabi sense acord. El 28 de maig Nissan anunciarà quin és el futur de les plantes que hi ha a Catalunya.

7. Ahir al vespre hi va haver dues manifestacions a Barcelona. Moviments anticapitalistes van sortir als carrers de Gràcia, mantenint la distància entre ells i aixecant uns fulls de paper en què es podien llegir lemes com ara “Que la crisi la paguin els rics” i “Defensem la vida abans que el capital”. Tot i que els agents antidisturbis van baixar dels vehicles, no van intervenir ni van identificar els concentrats.

A la mateixa hora, al passeig de la Bonanova, a Sarrià, es va produir una altra mobilització d’unes desenes de persones contra el govern espanyol i se’n va fer una altra de resposta per part d’antifeixistes. Els Mossos es van desplegar entre les dues convocatòries, que després de més d’una hora de mantenir-se, es van dissoldre. El departament d’Interior insisteix que la Generalitat vol permetre les manifestacions estàtiques, amb distàncies, mascareta i sense pancartes compartides, però la proposta ha de rebre l’aval del govern espanyol.

8. El Conseller Bargalló va anunciar que les escoles tornaran a obrir d’aquí 10 dies, el dilluns 1 de juny, però no per avançar matèria i que l’assistència serà voluntària. I pel que fa al curs que ve, va explicar com voldria que fos: "Al setembre començarem un curs que serà inèdit en la seva realitat. Voldria fer-los fer una reflexió no només a la comunitat educativa, sinó a tota la comunitat. Venim d'una emergència sanitària en què hem hagut de reinventar espais, hem hagut de demanar més professionals. Al setembre estarem en emergència educativa".

La primera recepció d’aquestes paraules no ha sigut bona: “No sé com atendrem els alumnes si no hi ha més docents”, diuen els sindicats de mestres. I les direccions dels centres lamenten que se’ls traslladi la pressió per reobrir, explica la Laia Vicens.

A Anglaterra, la Universitat de Cambridge impartirà de manera virtual les classes magistrals de llicenciatures. Es tracta de les dels primers anys de formació, les més massificades, i les que es poden substituir sense gaire dificultat per sessions online.

9. El Palau de la Música es prepara per acollir concerts, i l’aturada musical s’aprofita per fer feines de restauració. Joan Oller, director general del Palau de la Música, va explicar que volen fer “com a mínim dos concerts a la setmana al juliol i a l’agost i donar joc al sector dels músics independents, que s’han quedat sense feina i sense protecció”. Per això, aquest estiu prioritzarà els “concerts de km 0” amb músics locals. “Seran concerts de petit format, recitals de piano o amb pocs músics a l’escenari”. Ho explica Xavier Cervantes.

Amb aquesta notícia acabem les claus del matí. D’aquí una estona tornarem amb l’anàlisi de l’actualitat. Que tingueu un bon dijous.