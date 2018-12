La massificació de molins eòlics sacseja la Terra Alta

Marco Bernava és un viticultor italià que va arribar a Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta, l’any 2011 per aixecar un dels cellers amb més caràcter de la comarca: Bernaví. Es va instal·lar a la finca de Mas Vernet, un enclavament ubicat als afores del poble, carregat d’història (l’origen es remunta al 1694) i en un entorn paisatgístic immillorable. “Ara em volen instal·lar dos aerogeneradors a quatre-cents metres de la finca i estic empipat, perquè quan tastes un vi de garnatxa blanca com el que produïm ensumes aquesta terra i el seu entorn. El paisatge és un dels principals actius de la Terra Alta, sobretot ara que el sector del vi i l’enoturisme comença a aixecar el vol. La proliferació de més centrals eòliques posa en perill projectes com el meu”, explica molest.

El seu cas es repeteix en altres indrets d’aquesta comarca eminentment agrícola, de només dotze mil habitants i en la qual els últims quinze anys s’han instal·lat 184 aerogeneradors. “Si es compleixen els plans inicials, encara en falten 127 més. Les xifres són desproporcionades. Si no s’atura la proliferació de més centrals eòliques acabarem destruint el paisatge que ens dona menjar”, afegeix Pili Sanmartín, nova generació del celler Bàrbara Forés de Gandesa. Tots dos formen part dels impulsors dels manifestos -la Denominació d’Origen del vi, la Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l’Ateneu Popular La Pastora- que els últims mesos han fet emergir la qüestió de la massificació de molins.

La lluita no és nova, perquè fa deu anys ja es van poder parar projectes de centrals eòliques al massís dels Ports i a les serres de Pàndols i Cavalls, al sud de la comarca. Però no es van aconseguir sinergies prou fortes per incidir també a la zona nord. Ara ha tornat a saltar l’alarma: fa unes setmanes la Generalitat i la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre van aprovar un nou pla especial, un pas necessari per a la instal·lació de tres noves centrals eòliques (amb trenta nous aerogeneradors) a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. “Ens en vam assabentar per la premsa”, retreu el portaveu de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, Xavier Fortuño. Per això han intensificat les accions per conscienciar la ciutadania i, sobretot, han denunciat la situació a les institucions locals.

Compromís de votació

Ahir, després d’una reunió al Consell Comarcal de la Terra Alta, els representants de la Denominació d’Origen, la Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l’Ateneu Popular La Pastora van aconseguir la complicitat de Carles Luz, president de l’ens. Luz es va comprometre a sotmetre a votació la moció amb les queixes en el pròxim ple comarcal, a buscar la cooperació dels ajuntaments -també dels partidaris a la instal·lació de centrals eòliques- i a actuar d’interlocutor davant els òrgans de la Generalitat que tinguin competències sobre les centrals eòliques.

“Fins ara, a Catalunya, i especialment a la Terra Alta, la consideració del paisatge en la implantació eòlica no s’havia tingut prou en compte. Sembla que les dinàmiques comencen a canviar”, va explicar Fortuño al sortir de la reunió.