"Les matemàtiques tenen més a veure amb la filosofia que amb la biologia"

"Reconec que estic una mica aclaparada", admet entre entrevista i entrevista des d'Edimburg, la ciutat on viu i treballa actualment. La matemàtica María Cumplido (Còrdova, 1992), juntament amb tres companys més, ha aconseguit resoldre un problema matemàtic del qual feia 20 anys que ningú trobava la resposta. Una fita que li ha valgut un dels premis de matemàtiques Vicent Caselles de la Reial Societat de Matemàtica Espanyola i la Fundació BBVA 2020.

Amb només 28 anys, Cumplido es dedica a estudiar dos àmbits molt concrets de les matemàtiques pures: els grups d'Artin i un dels components que en formen part, les trenes. Dues matèries molt especialitzades i que són difícils de comprendre fora del món matemàtic. Tot i això, la cordovesa les explica amb claredat i de manera pedagògica: "Imagina't que tens unes partícules en un pla, i que es mouen però mai es toquen. Una trena descriu el moviment d'aquestes partícules, de manera que per cada moviment que tinguis tens una trena". Així, si tens quatre partícules, pots tenir quatre cordes i et surt una imatge que és molt semblant a la trena dels cabells que tothom coneix. "I jo el que faig és estudiar les propietats de les trenes i una generalització algebraica que són els grups d'Artin".

"Les trenes, que formen part dels grups d'Artin, tenen una particularitat: tenen definicions algebraiques i geomètriques", indica abans de ressaltar que els grups d'Artin "són molt misteriosos i se'n coneixen molt poques coses". "I jo el que faig és generalitzar els resultats de les trenes als grups d'Artin", conclou.

Cumplido va fer la tesi entre la Universitat de Sevilla i la francesa Rennes 1, i va ser durant una conversa amb els seus directors que va decidir investigar un problema matemàtic que no s'havia resolt en 20 anys. "Ens vam adonar que hi havia moltes coses, molt bàsiques, que no estaven demostrades. Molta gent s'havia fet la pregunta abans, però ningú en trobava la resposta". Una qüestió gens fàcil de comprendre per als neòfits: "És la intersecció dels grups d'Artin un subgrup parabòlic?"

"És una pregunta molt natural i molt simple, però que no és gens fàcil de resoldre", diu amb un somriure abans de confessar quina ha sigut la clau del seu èxit: "Vam utilitzar unes tècniques molt especialitzades, que controla molt poca gent, 20 o 25 persones: la teoria de Garsibe, que és la que hem aplicat per resoldre el problema i que ha sigut determinant per aconseguir-ho". Un resultat que, a més, ha permès apropar dues matèries diferents: l'àlgebra i la geometria. "I això ens agrada molt als matemàtics, perquè la majoria estem especialitzats en diferents àmbits, i quan tens un resultat que connecta dues disciplines, el reps amb els braços oberts".

Passió per les matemàtiques

"La pregunta no és de què serveixen les matemàtiques, sinó què són", assenyala abans de respondre's a ella mateixa: "Les matemàtiques no són només fer números i resoldre exercicis, sinó que és la ciència que estudia el raonament, la lògica. Sempre dic que les matemàtiques tenen molt més a veure amb la filosofia que amb la biologia, perquè aprens a construir raonaments vàlids". Cumplido és una enamorada de les matemàtiques i és molt crítica amb el desconeixement que hi ha entre la població: "La gent no sap mirar una gràfica ni una estadística. Et diuen una cosa que és el contrari del que mostren els números i te la creus perquè no saps llegir l'estadística".

Pel que fa a les possibles aplicacions pràctiques de la seva descoberta, la cordovesa reconeix que les desconeix, però que no són importants per a ella. "Els matemàtics purs no pensem per a què servirà. Si l'home que va fer fa 100 anys l'algoritme que utilitza Google hagués pensat: «Què puc fer per a la tecnologia de la meva època?», no l'hauria fet. Mai saps on es podrà aplicar ni de què servirà. L'important és investigar i obrir nous camins".

Després de finalitzar el doctorat, Cumplido va començar a treballar com a investigadora postdoctoral a la Universitat Heriot‐Watt, a Edimburg. Però el seu somni seria poder treballar més a prop de casa seva, Andalusia. "Però ara mateix és impossible aconseguir una plaça com a investigadora a Espanya", critica abans de comparar l'Estat amb el seu veí francès: "A França sí que podria trobar feina com a investigadora, perquè inverteixen molt més en ciència, i suposo que per això tenen tants premis Nobel. Però aquí, ara mateix, és impossible".